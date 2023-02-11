Турецкие власти сравнили мощность землетрясения с взрывом 500 атомных бомб
Мощность землетрясения на юге-востоке Турции схожа с взрывом 500 атомных бомб. Об этом сообщил глава департамента по снижению рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
"Разрушительный эффект сравним с взрывом 500 атомных бомб", — сказал он журналистам.
Он также добавил, что на сегодняшний день зафиксировано более 2 тысяч афтершоков, подавляющее большинство из которых были выше магнитуды 4.
Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 баллов в Турции произошло 6 февраля. По последним данным, жертвами удара стихии стали 20 665 человек. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.
Twitter / nesanechkaa