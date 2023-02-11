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11 февраля, 10:00

Турецкие власти сравнили мощность землетрясения с взрывом 500 атомных бомб

Мощность землетрясения на юге-востоке Турции схожа с взрывом 500 атомных бомб. Об этом сообщил глава департамента по снижению рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

"Разрушительный эффект сравним с взрывом 500 атомных бомб", — сказал он журналистам.

Он также добавил, что на сегодняшний день зафиксировано более 2 тысяч афтершоков, подавляющее большинство из которых были выше магнитуды 4.

В Турции на шестой день после землетрясения из-под завалов вытащили трёх человек

В Турции на шестой день после землетрясения из-под завалов вытащили трёх человек

Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 баллов в Турции произошло 6 февраля. По последним данным, жертвами удара стихии стали 20 665 человек. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.

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Twitter / nesanechkaa

Наталья Исакова
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