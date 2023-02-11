Турецкие власти сравнили мощность землетрясения с взрывом 500 атомных бомб

Мощность землетрясения на юге-востоке Турции схожа с взрывом 500 атомных бомб. Об этом сообщил глава департамента по снижению рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

Он также добавил, что на сегодняшний день зафиксировано более 2 тысяч афтершоков, подавляющее большинство из которых были выше магнитуды 4.