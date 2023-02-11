В Турции на шестой день после землетрясения из-под завалов вытащили трёх человек
В Турции под завалами до сих пор находят выживших. Как сообщает РИА "Новости", на шестой день из-под руин спасатели вытащили трёх человек.
Так, в городе Адыяман на юго-востоке Турции спасли 60-летнего Казым Кая. Сейчас пострадавший находится в шоковом состоянии, его поместили под капельницу. Мужчина пробыл под завалами 127 часов. Вместе с тем в городе Диярбакыр спустя 122 часа после первого землетрясения была спасена 55-летняя Машаллах Чичек, о её состоянии пока не сообщается.
Кроме того, в турецкой провинции Хатай из-под обломков вытащили 19-летнего студента по имени Гюркан Озтюрк. Примечательно, что спасённый молодой человек первым делом стал переживать из-за потерянных книг, поскольку через пять месяцев ему сдавать экзамен.
Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 баллов в Турции произошло 6 февраля. По последним данным, жертвами удара стихии стали 20 665 человек. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.
Twitter / BomberosGIRECAN