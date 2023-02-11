В Турции на шестой день после землетрясения из-под завалов вытащили трёх человек

В Турции под завалами до сих пор находят выживших. Как сообщает РИА "Новости", на шестой день из-под руин спасатели вытащили трёх человек.

Так, в городе Адыяман на юго-востоке Турции спасли 60-летнего Казым Кая. Сейчас пострадавший находится в шоковом состоянии, его поместили под капельницу. Мужчина пробыл под завалами 127 часов. Вместе с тем в городе Диярбакыр спустя 122 часа после первого землетрясения была спасена 55-летняя Машаллах Чичек, о её состоянии пока не сообщается.