Огромный тектонический разлом на оливковом поле после землетрясения в Турции сняли на видео
В Турции показали огромный тектонический разлом после землетрясения
Турецкое новостное агентство IHA опубликовало кадры огромного тектонического разлома в провинции Хатай, причиной которого стало смертельное землетрясение.
Мощнейший тектонический разлом оливкового поля после землетрясения в Турции попал на видео. Видео © Telegram / Ihlas Haber Ajansi
На завораживающих, но пугающих кадрах можно увидеть, что расположенные на участке местности оливковые поля были разделены между собой огромной трещиной, глубина которой составила 30 метров, а ширина — около 200 метров. По словам местных жителей, во время землетрясения они слышали громкий взрыв.
Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали 20 665 человек. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.