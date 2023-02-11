Огромный тектонический разлом на оливковом поле после землетрясения в Турции сняли на видео

На завораживающих, но пугающих кадрах можно увидеть, что расположенные на участке местности оливковые поля были разделены между собой огромной трещиной, глубина которой составила 30 метров, а ширина — около 200 метров. По словам местных жителей, во время землетрясения они слышали громкий взрыв.