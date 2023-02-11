Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 февраля, 08:43

Огромный тектонический разлом на оливковом поле после землетрясения в Турции сняли на видео

В Турции показали огромный тектонический разлом после землетрясения

Турецкое новостное агентство IHA опубликовало кадры огромного тектонического разлома в провинции Хатай, причиной которого стало смертельное землетрясение.

Мощнейший тектонический разлом оливкового поля после землетрясения в Турции попал на видео. Видео © Telegram / Ihlas Haber Ajansi

На завораживающих, но пугающих кадрах можно увидеть, что расположенные на участке местности оливковые поля были разделены между собой огромной трещиной, глубина которой составила 30 метров, а ширина — около 200 метров. По словам местных жителей, во время землетрясения они слышали громкий взрыв.

Российские спасатели за ночь достали из-под завалов 12 тел после землетрясения в Турции

Российские спасатели за ночь достали из-под завалов 12 тел после землетрясения в Турции

Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали 20 665 человек. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.

Обложка ©

Ihlas Haber Ajansi

Артур Белкин
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров