Российские спасатели за ночь достали из-под завалов 12 тел после землетрясения в Турции
Спасатели МЧС РФ за минувшую ночь достали тела ещё 12 человек в пострадавшем от мощнейшего землетрясения турецком городе Кахраманмараш. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
"За прошедшую ночь российские отряды достали из-под завалов 12 тел, всего извлечено 44 человека, из них пять живых", — отметили в министерстве.
Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали 20 665 человек. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.
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МЧС РФ