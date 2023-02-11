Российские спасатели за ночь достали из-под завалов 12 тел после землетрясения в Турции

Спасатели МЧС РФ за минувшую ночь достали тела ещё 12 человек в пострадавшем от мощнейшего землетрясения турецком городе Кахраманмараш. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"За прошедшую ночь российские отряды достали из-под завалов 12 тел, всего извлечено 44 человека, из них пять живых", — отметили в министерстве.