Пострадавшие от мощного землетрясения в Турции лишились помощи из-за Украины

Дания не сможет передать Турции полевой госпиталь и тёплые палатки, ведь ранее они уже были переданы Украине, соо бщила датская государственная телерадиокомпания. Подобная помощь могла бы сыграть ключевую роль в пострадавших от сильного землетрясения странах.

"Мы подарили свой передвижной госпиталь Украине, и сейчас его нет. Он бы сейчас здорово пригодился, и сама Турция как раз об этом просила", — приводит DR слова представителя Агентства по чрезвычайным ситуациям Дании Брайана Тесте Кристенсена.