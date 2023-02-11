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11 февраля, 04:44

Пострадавшие от мощного землетрясения в Турции лишились помощи из-за Украины

DR: Пострадавшие при землетрясении в Турции не получат госпиталь от Дании из-за Украины

Дания не сможет передать Турции полевой госпиталь и тёплые палатки, ведь ранее они уже были переданы Украине, сообщила датская государственная телерадиокомпания. Подобная помощь могла бы сыграть ключевую роль в пострадавших от сильного землетрясения странах.

"Мы подарили свой передвижной госпиталь Украине, и сейчас его нет. Он бы сейчас здорово пригодился, и сама Турция как раз об этом просила", — приводит DR слова представителя Агентства по чрезвычайным ситуациям Дании Брайана Тесте Кристенсена.

В результате Копенгаген отправит пострадавшим от землетрясения государствам более лёгкие палатки, в которых разместятся координирующие помощь гуманитарные работники.

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Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых более 80 тысяч. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии. Количество жертв в САР увеличилось до 1387, ещё более 2,3 тысячи человек пострадали.

Обложка ©

ТАСС / Максим Григорьев

Иван Косицын
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