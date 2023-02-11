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10 февраля, 23:01

В ЮНИСЕФ заявили о риске возникновения эпидемии в пострадавших районах Сирии

Жители Сирии после мощного землетрясения в первую очередь нуждаются в воде и продуктах питания. Представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар предупредил, что есть риск возникновения эпидемии в пострадавших от стихии районах страны.

В беседе с телеканалом Al Jazeera он отметил, что сирийский народ нуждается во всех видах помощи, однако "первоочередная потребность в настоящее время — в питьевой воде и продовольствии".

"Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры", — подчеркнул Аммар.

Глава ВОЗ Гебреисус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию

Глава ВОЗ Гебреисус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию

По его словам, оказываемая Сирии помощь "должна соответствовать её потребностям". А представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее назвал сложившуюся в САР ситуацию катастрофической, отметив, что для оказания помощи пострадавшим требуется проявить солидарность с сирийским народом на международном уровне.

Как сообщал Лайф, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Подземные толчки также ощущались в соседних странах, в том числе Сирии. По последним данным, число жертв в САР увеличилось до 1387, ещё более 2,3 тысячи человек пострадали.

США на полгода вывели из-под санкций против Сирии оказание помощи после землетрясения

США на полгода вывели из-под санкций против Сирии оказание помощи после землетрясения

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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