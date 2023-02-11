В ЮНИСЕФ заявили о риске возникновения эпидемии в пострадавших районах Сирии
Жители Сирии после мощного землетрясения в первую очередь нуждаются в воде и продуктах питания. Представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар предупредил, что есть риск возникновения эпидемии в пострадавших от стихии районах страны.
В беседе с телеканалом Al Jazeera он отметил, что сирийский народ нуждается во всех видах помощи, однако "первоочередная потребность в настоящее время — в питьевой воде и продовольствии".
"Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры", — подчеркнул Аммар.
По его словам, оказываемая Сирии помощь "должна соответствовать её потребностям". А представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее назвал сложившуюся в САР ситуацию катастрофической, отметив, что для оказания помощи пострадавшим требуется проявить солидарность с сирийским народом на международном уровне.
Как сообщал Лайф, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Подземные толчки также ощущались в соседних странах, в том числе Сирии. По последним данным, число жертв в САР увеличилось до 1387, ещё более 2,3 тысячи человек пострадали.
ТАСС / Валерий Шарифулин