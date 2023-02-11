В ЮНИСЕФ заявили о риске возникновения эпидемии в пострадавших районах Сирии

Жители Сирии после мощного землетрясения в первую очередь нуждаются в воде и продуктах питания. Представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар предупредил, что есть риск возникновения эпидемии в пострадавших от стихии районах страны.

В беседе с телеканалом Al Jazeera он отметил, что сирийский народ нуждается во всех видах помощи, однако "первоочередная потребность в настоящее время — в питьевой воде и продовольствии".

"Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры", — подчеркнул Аммар.