Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 1387 человек

В Сирии число погибших в результате землетрясения увеличилось до 1387. Ещё более 2,3 тысячи человек пострадали, сообщили в Минздраве республики.

Правительство САР распорядилось об отправке гуманитарной помощи во все пострадавшие от землетрясения районы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории. Как рассказал министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф, около 300 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения.