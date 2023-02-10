Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 1387 человек
В Сирии число погибших в результате землетрясения увеличилось до 1387. Ещё более 2,3 тысячи человек пострадали, сообщили в Минздраве республики.
"Число погибших выросло до 1387, пострадавших — до 2326", — отметили в ведомстве.
Правительство САР распорядилось об отправке гуманитарной помощи во все пострадавшие от землетрясения районы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории. Как рассказал министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф, около 300 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения.
Лайф напоминает, что мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых — более 80 тысяч. Подземные толчки ощущались ещё и в соседних странах, в том числе Сирии.
ТАСС / Валерий Шарифулин