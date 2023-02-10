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10 февраля, 20:29

Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 1387 человек

В Сирии число погибших в результате землетрясения увеличилось до 1387. Ещё более 2,3 тысячи человек пострадали, сообщили в Минздраве республики.

"Число погибших выросло до 1387, пострадавших — до 2326", — отметили в ведомстве.

Правительство САР распорядилось об отправке гуманитарной помощи во все пострадавшие от землетрясения районы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории. Как рассказал министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф, около 300 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения.

В Петербурге собирают гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Сирии

В Петербурге собирают гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Сирии

Лайф напоминает, что мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых более 80 тысяч. Подземные толчки ощущались ещё и в соседних странах, в том числе Сирии.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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