В Петербурге собирают гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Сирии

В Санкт-Петербурге стартовал сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших во время мощного землетрясения. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Последние несколько суток мировое внимание в основном приковано к Турции, в то время как соседняя Сирия пострадала не меньше. Принимая во внимание текущее состояние сирийской экономики, обусловленное многолетней гражданской войной, можно говорить о том, что последствия землетрясения окажутся для сирийцев ещё более печальными", — отметили организаторы акции.

В первую очередь пострадавшие нуждаются в тёплых вещах (это верхняя одежда, обувь, свитеры, перчатки, шапки, шарфы), одеялах, спальных мешках, матрасах для палатки. Также нужны портативные зарядки (пауэрбанки), детские вещи и питание, подгузники, средства личной гигиены и консервы, за исключением свиных.

Сбор открыт ежедневно с 10 до 19 часов в ДК Кирова на Большом проспекте Васильевского острова, 83. Затем вещи передадут в посольство для отправки в Сирию, где распределять помощь будет Русский дом в Дамаске.