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10 февраля, 11:22

В Петербурге собирают гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Сирии

<p>В Петербурге открыли сбор гумпомощи для пострадавших в Сирии. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-02-10/v-dk-kirova-nachali-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-postradavshey-ot-zemletryaseniya-sirii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a> / Юлия Николаева</p>

В Петербурге открыли сбор гумпомощи для пострадавших в Сирии. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Юлия Николаева

В Санкт-Петербурге стартовал сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших во время мощного землетрясения. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Последние несколько суток мировое внимание в основном приковано к Турции, в то время как соседняя Сирия пострадала не меньше. Принимая во внимание текущее состояние сирийской экономики, обусловленное многолетней гражданской войной, можно говорить о том, что последствия землетрясения окажутся для сирийцев ещё более печальными", отметили организаторы акции.

В первую очередь пострадавшие нуждаются в тёплых вещах (это верхняя одежда, обувь, свитеры, перчатки, шапки, шарфы), одеялах, спальных мешках, матрасах для палатки. Также нужны портативные зарядки (пауэрбанки), детские вещи и питание, подгузники, средства личной гигиены и консервы, за исключением свиных.

Сбор открыт ежедневно с 10 до 19 часов в ДК Кирова на Большом проспекте Васильевского острова, 83. Затем вещи передадут в посольство для отправки в Сирию, где распределять помощь будет Русский дом в Дамаске.

Глава ВОЗ Гебреисус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию

Глава ВОЗ Гебреисус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию

Напомним, ночью 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. Число жертв превысило 18 тысяч. Подземные толчки также ощущались в соседних странах. Так, в Сирии погибло 1347 человек, пострадало более двух тысяч.

Татьяна Миссуми
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