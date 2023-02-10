Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 20 тысяч, пострадавших уже более 80 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 20 213, ранения получили 80 052 человека", — сказал он на пресс-конференции.