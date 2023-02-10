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10 февраля, 19:05

Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 20 тысяч

Минздрав Турции сообщил об увеличении числа погибших при землетрясении до 20 213 человек

Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 20 тысяч, пострадавших уже более 80 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 20 213, ранения получили 80 052 человека", — сказал он на пресс-конференции.

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Лайф напоминает, что мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Подземные толчки ощущались ещё и в соседних странах, в том числе Сирии.

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ТАСС / AP / Hussein Malla

Иван Косицын
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