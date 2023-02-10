33-летнюю россиянку с мужем, дочкой и бабушкой ищут под завалами в турецком Хатае

Переехавшая в Турцию россиянка с маленькой дочерью и супругом не выходят на связь с момента ужасного землетрясения в городе Антакья провинции Хатай. По словам брата мужа, не получается связаться и с их бабушкой. Последний раз он говорил с близкими незадолго до трагедии.

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Жительница Подмосковья Екатерина Корниникова познакомилась с будущим супругом Икметом Фаридом в Москве. Влюблённые поженились, и девушка переехала к мужу. 33-летние супруги воспитывают дочь Викторию.

Близкие не теряют надежды, что семья выжила под завалами, но сейчас для разбора бетонных руин по-прежнему требуются оборудование и поисковые собаки, которых нет. Они просят всех, кому может быть что-то известно о пропавших, дать им знать.