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10 февраля, 18:00

33-летнюю россиянку с мужем, дочкой и бабушкой ищут под завалами в турецком Хатае

<p>Екатерина Корниникова с мужем Икметом Фаридом и дочерью Викторией. Фото © Facebook (запрёщен в РФ) / Thabet Farid AlAsh</p>

Екатерина Корниникова с мужем Икметом Фаридом и дочерью Викторией. Фото © Facebook (запрёщен в РФ) / Thabet Farid AlAsh

Переехавшая в Турцию россиянка с маленькой дочерью и супругом не выходят на связь с момента ужасного землетрясения в городе Антакья провинции Хатай. По словам брата мужа, не получается связаться и с их бабушкой. Последний раз он говорил с близкими незадолго до трагедии.

Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Thabet Farid AlAsh

Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Thabet Farid AlAsh

Жительница Подмосковья Екатерина Корниникова познакомилась с будущим супругом Икметом Фаридом в Москве. Влюблённые поженились, и девушка переехала к мужу. 33-летние супруги воспитывают дочь Викторию.

Близкие не теряют надежды, что семья выжила под завалами, но сейчас для разбора бетонных руин по-прежнему требуются оборудование и поисковые собаки, которых нет. Они просят всех, кому может быть что-то известно о пропавших, дать им знать.

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Ранее после мощного землетрясения в Турции стало известно, что двое россиян, которых искали в Хатае, — женщина и ребёнок — обнаружены погибшими. Позднее было найдено тело второго ребёнка. Спасатели МЧС России работают на месте трагедии с вечера среды.

Ирина Фальке
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