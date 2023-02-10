Спасатели обнаружили тело второго ребёнка из семьи погибших россиян в Хатае

Напомним, после мощного землетрясения в Турции стало известно, что в провинции Хатай находилась семья из России с двумя детьми четырёх и двух лет. Сегодня российские спасатели, выехавшие на место, нашли мёртвыми мать, ребёнка и отца семейства.