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10 февраля, 10:12

Спасатели обнаружили тело второго ребёнка из семьи погибших россиян в Хатае

Российские спасатели нашли под завалами тело второго ребёнка из семьи погибших россиян в турецком Хатае.

"В Хатае спасатели МЧС России обнаружили второго ребёнка без признаков жизни", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Страшные крики москвички с детьми слышны из-под завалов рухнувшего дома в Турции

Страшные крики москвички с детьми слышны из-под завалов рухнувшего дома в Турции

Напомним, после мощного землетрясения в Турции стало известно, что в провинции Хатай находилась семья из России с двумя детьми четырёх и двух лет. Сегодня российские спасатели, выехавшие на место, нашли мёртвыми мать, ребёнка и отца семейства.

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Getty Images / Ugur Yildirim

Матвей Константинов
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