Мужа погибшей в Турции россиянки достали из-под завалов мёртвым

Группа российских спасателей нашла тело ещё одного погибшего во время разбора завалов дома в провинции Хатай после мощного землетрясения. По предварительным данным, это муж россиянки, тело которой ранее извлекли из-под обломков.

"Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребёнка", — уточнили в министерстве.