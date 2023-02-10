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10 февраля, 09:45

Мужа погибшей в Турции россиянки достали из-под завалов мёртвым

МЧС России сообщило об обнаружении тела мужа погибшей россиянки под завалами в турецком Хатае

Группа российских спасателей нашла тело ещё одного погибшего во время разбора завалов дома в провинции Хатай после мощного землетрясения. По предварительным данным, это муж россиянки, тело которой ранее извлекли из-под обломков.

"Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребёнка", — уточнили в министерстве.

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Напомним, после мощного землетрясения магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции стало известно, что в провинции Хатай, на которую пришёлся удар стихии, находилась семейная пара из России с двумя детьми четырёх и двух лет. На поиски людей выехали российские спасатели, они нашли мёртвыми мать и ребёнка.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Андрей Бражников
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