Мужа погибшей в Турции россиянки достали из-под завалов мёртвым
МЧС России сообщило об обнаружении тела мужа погибшей россиянки под завалами в турецком Хатае
Группа российских спасателей нашла тело ещё одного погибшего во время разбора завалов дома в провинции Хатай после мощного землетрясения. По предварительным данным, это муж россиянки, тело которой ранее извлекли из-под обломков.
"Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребёнка", — уточнили в министерстве.
Напомним, после мощного землетрясения магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции стало известно, что в провинции Хатай, на которую пришёлся удар стихии, находилась семейная пара из России с двумя детьми четырёх и двух лет. На поиски людей выехали российские спасатели, они нашли мёртвыми мать и ребёнка.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN