Архитектор развалившегося при землетрясении ЖК пытался сбежать из Турции

Главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс резиденс" (Rönesans Rezidans), который полностью рассыпался при землетрясении в турецком городе Антакья в провинции Хатай, задержали в аэропорту Стамбула при попытке сбежать из страны. Об этом сообщила газета Sabah.

Мехмет Яшар Джошкун. Фото © Twitter / Cihan Haber Ajansı

"Получивший миллионы лир за продажу 250 квартир в ЖК главный подрядчик Мехмет Яшар Джошкун задержан в новом аэропорту Стамбула при попытке улететь в Черногорию. Запрет на выезд наложен Генпрокуратурой Стамбула", — пишет издание.

ЖК был построен одиннадцать лет назад, в нём находилось 250 квартир. Согласно турецким законам, столь новое здание должно было быть построено с учётом всех необходимых норм, чтобы выдержать произошедшее землетрясение.