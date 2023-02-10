Архитектор развалившегося при землетрясении ЖК пытался сбежать из Турции
Sabah: Архитектор развалившегося при землетрясении ЖК задержан при попытке сбежать из Турции
Мехмет Яшар Джошкун. Фото © Twitter / Cihan Haber Ajansı
Главного архитектора жилого комплекса "Ренессанс резиденс" (Rönesans Rezidans), который полностью рассыпался при землетрясении в турецком городе Антакья в провинции Хатай, задержали в аэропорту Стамбула при попытке сбежать из страны. Об этом сообщила газета Sabah.
Мехмет Яшар Джошкун. Фото © Twitter / Cihan Haber Ajansı
"Получивший миллионы лир за продажу 250 квартир в ЖК главный подрядчик Мехмет Яшар Джошкун задержан в новом аэропорту Стамбула при попытке улететь в Черногорию. Запрет на выезд наложен Генпрокуратурой Стамбула", — пишет издание.
ЖК был построен одиннадцать лет назад, в нём находилось 250 квартир. Согласно турецким законам, столь новое здание должно было быть построено с учётом всех необходимых норм, чтобы выдержать произошедшее землетрясение.
Как уже писал Лайф, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. В стране объявлен семидневный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии. Причиной называется сдвиг литосферных плит на три метра.