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10 февраля, 14:55

Число жертв землетрясения в Турции превысило 19 тысяч

Количество погибших при землетрясении в Турции достигло 19 388, пострадавших — почти 78 тысяч

Количество жертв землетрясения в Турции приближается к двадцати тысячам. Число погибших выросло уже до 19 388. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Адыяман, которое транслируют местные телеканалы.

"Число погибших составило 19 388. 77 711 человек пострадало", — сказал турецкий лидер.

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Как уже писал Лайф, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. В стране объявлен семидневный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии. Причиной называется сдвиг литосферных плит на три метра.

Обложка ©

Getty Images / Burak Kara

Николь Вербер
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