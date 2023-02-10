Число жертв землетрясения в Турции превысило 19 тысяч

Количество жертв землетрясения в Турции приближается к двадцати тысячам. Число погибших выросло уже до 19 388. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Адыяман, которое транслируют местные телеканалы.

Как уже писал Лайф, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. В стране объявлен семидневный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии. Причиной называется сдвиг литосферных плит на три метра.