Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 20 665 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции возросло до 20 665 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций страны (AFAD).

"По последним данным, в 11 провинциях вследствие землетрясений погибло 20 665 человек, спасено — 80 088. Эвакуировано из зоны катастрофы 92 697", — говорится в сообщении.