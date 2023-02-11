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11 февраля, 06:13

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 20 665 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции возросло до 20 665 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций страны (AFAD).

"По последним данным, в 11 провинциях вследствие землетрясений погибло 20 665 человек, спасено — 80 088. Эвакуировано из зоны катастрофы 92 697", — говорится в сообщении.

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Напомним, мощнейшие за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.

Обложка ©

AP / TASS

Артур Белкин
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