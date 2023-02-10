Служебная собака помогла болгарским спасателям найти живой семью из пяти человек в Турции

Спасатели горноспасательной службы Болгарского Красного креста (БКК) нашли живыми под завалами в турецкой Антакье семью из пяти человек, обнаружить которую удалось благодаря служебно-разыскной собаке. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на БКК.

Сейчас спасателям удалось вытащить на поверхность двоих человек, ещё трое членов семьи продолжают оставаться под руинами, ведутся работы по их вызволению. Всего в Турции работают более 100 сотрудников экстренных служб из Болгарии, а также 30 медработников оказывают помощь пострадавшим.