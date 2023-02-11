В Турции на спасателей во время поиска пострадавших рухнули обломки здания
В турецкой провинции Хатай спасателей завалило обломками здания во время поиска пострадавших. Об этом сообщает информагентство Ихлас.
Обломки здания обрушились на спасателей в Турции. Видео © Twitter / ihacomtr
Момент страшного крушения обломков попал на видео. Судя по кадрам, во время разбора завалов сверху посыпались фрагменты здания, люди начали разбегаться. Место инцидента окутала завеса из пыли.
Под обломками остался один из сотрудников спасательной группы. Мужчине помогли выбраться коллеги. По информации агентства, его жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает.
Напомним, в Турции 6 февраля произошло мощнейшее почти за 100 лет землетрясение с магнитудой 7,7. Турецкие власти сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. По последним данным, из-за стихии погибло более 21 тысячи человек. В стране объявлен недельный траур.
Twitter / ihacomtr