В Турции на спасателей во время поиска пострадавших рухнули обломки здания

В турецкой провинции Хатай спасателей завалило обломками здания во время поиска пострадавших. Об этом сообщает информагентство Ихлас.

Обломки здания обрушились на спасателей в Турции. Видео © Twitter / ihacomtr

Момент страшного крушения обломков попал на видео. Судя по кадрам, во время разбора завалов сверху посыпались фрагменты здания, люди начали разбегаться. Место инцидента окутала завеса из пыли.