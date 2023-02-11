Количество погибших при землетрясении в Турции превысило 21 тысячу человек
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 21 043 человек. Об этом заявил глава государства Реджеп Эрдоган во время выступления в провинции Диярбакыр, которое транслировали местные телеканалы.
"Землетрясение, происшедшее в понедельник, стало в три раза более разрушительным по сравнению с землетрясением 1999 года в Мраморном море. Число погибших составило 21 043", — отметил он, добавив, что пострадали 80 097 человек.
Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Турецкие власти сравнили мощность землетрясения с взрывом 500 атомных бомб. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.
ТАСС / Максим Григорьев