Количество погибших при землетрясении в Турции превысило 21 тысячу человек

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 21 043 человек. Об этом заявил глава государства Реджеп Эрдоган во время выступления в провинции Диярбакыр, которое транслировали местные телеканалы.

"Землетрясение, происшедшее в понедельник, стало в три раза более разрушительным по сравнению с землетрясением 1999 года в Мраморном море. Число погибших составило 21 043", — отметил он, добавив, что пострадали 80 097 человек.