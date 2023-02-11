Восемь человек арестовали из-за дефектов в зданиях после землетрясения в Турции

В турецкой провинции Шанлыурфа арестовали восемь человек из-за строительных дефектов, которые были обнаружены в обрушившихся из-за землетрясения зданиях. Об этом сообщает Habertürk.

"В Шанлыурфе были арестованы восемь подозреваемых, в отношении которых был выдан ордер на задержание в связи с обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях строительными дефектами и действиями по срезанию колонн", — отмечается в публикации.