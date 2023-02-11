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11 февраля, 10:58

Восемь человек арестовали из-за дефектов в зданиях после землетрясения в Турции

В турецкой провинции Шанлыурфа арестовали восемь человек из-за строительных дефектов, которые были обнаружены в обрушившихся из-за землетрясения зданиях. Об этом сообщает Habertürk.

"В Шанлыурфе были арестованы восемь подозреваемых, в отношении которых был выдан ордер на задержание в связи с обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях строительными дефектами и действиями по срезанию колонн", — отмечается в публикации.

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Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали 20 665 человек. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.

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ТАСС / Максим Григорьев

Артур Белкин
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