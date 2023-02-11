Путин продлил срок госслужбы своему помощнику Игорю Левитину

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы своему помощнику Игорю Левитину. Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента Российской Федерации Левитину Игорю Евгеньевичу", — говорится в документе.

Срок госслужбы продлён в соответствии с ч.1 ст. 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".