Путин продлил срок госслужбы своему помощнику Игорю Левитину
Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы своему помощнику Игорю Левитину. Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента Российской Федерации Левитину Игорю Евгеньевичу", — говорится в документе.
Срок госслужбы продлён в соответствии с ч.1 ст. 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
Напомним, в ноябре 2022 года Путин подписал закон, согласно которому возможно продлить срок гражданской службы сверх предельного возраста (65 лет) до 70 лет для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых Правительству РФ.