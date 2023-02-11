Психолог рассказала, есть ли будущее у браков, где женщина намного старше
Психолог Данина: Оценивать отношения только на основании цифр в паспорте партнёров нельзя
Испокон веков браки, в которых мужчина старше женщины, воспринимались обществом как нечто само собой разумеющееся, поскольку было убеждение, что муж должен иметь власть над женой. А вот в современном мире всё чаще встречаются союзы, разрушающие этот стереотип. Есть ли у таких пар счастливое будущее, в беседе с "Газетой.ru" рассказала кандидат психологических наук Мария Данина.
Специалист отметила, что раньше брак нельзя было назвать отношениями равных партнёров из-за зависимости женщин от мужчин. При этом сейчас ситуация совсем иная: представители обоих полов уже давно стали более автономными личностями и теперь сами решают, как и с кем строить отношения. Тем не менее пары, где мужчина младше женщины, часто сталкиваются с осуждением и критикой со стороны даже самых близких людей. Однако оценивать отношения только на основании цифр в паспорте партнёров совсем неправильно, подчеркнула психолог. По её словам, гораздо важнее, чтобы в паре было доверие, уважение и близость.
"Эмоциональная зрелость обоих партнёров делает отношения лучше. Как мы знаем из нашего повседневного опыта, это не зависит от возраста. Хорошо, когда у каждого человека в паре есть достаточно свободы и автономии, свой источник средств и свои собственные интересы, друзья, занятия. Хорошо, когда есть и общие интересы, опять же, независимо от разницы в возрасте", — пояснила Данина.
Ранее психолог Александр Шахов назвал шесть вопросов, которые женщина должна задать избраннику до свадьбы. Например, если спутник в возрасте 25–30 лет затруднится с ответом, чего он добился и чем гордится, это будет тревожным сигналом, отметил специалист.
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