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11 февраля, 10:47

Психолог рассказала, есть ли будущее у браков, где женщина намного старше

Психолог Данина: Оценивать отношения только на основании цифр в паспорте партнёров нельзя

Испокон веков браки, в которых мужчина старше женщины, воспринимались обществом как нечто само собой разумеющееся, поскольку было убеждение, что муж должен иметь власть над женой. А вот в современном мире всё чаще встречаются союзы, разрушающие этот стереотип. Есть ли у таких пар счастливое будущее, в беседе с "Газетой.ru" рассказала кандидат психологических наук Мария Данина.

Специалист отметила, что раньше брак нельзя было назвать отношениями равных партнёров из-за зависимости женщин от мужчин. При этом сейчас ситуация совсем иная: представители обоих полов уже давно стали более автономными личностями и теперь сами решают, как и с кем строить отношения. Тем не менее пары, где мужчина младше женщины, часто сталкиваются с осуждением и критикой со стороны даже самых близких людей. Однако оценивать отношения только на основании цифр в паспорте партнёров совсем неправильно, подчеркнула психолог. По её словам, гораздо важнее, чтобы в паре было доверие, уважение и близость.

"Эмоциональная зрелость обоих партнёров делает отношения лучше. Как мы знаем из нашего повседневного опыта, это не зависит от возраста. Хорошо, когда у каждого человека в паре есть достаточно свободы и автономии, свой источник средств и свои собственные интересы, друзья, занятия. Хорошо, когда есть и общие интересы, опять же, независимо от разницы в возрасте", — пояснила Данина.

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Freepik

Наталья Исакова
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