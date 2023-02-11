Врач рассказала, почему не стоит выводить бородавки чесноком и чистотелом

Бородавки являются довольно распространённым вирусным заболеванием. Они могут встречаться на ладонях и подошвах, вызывая болезненный и эстетический дискомфорт. Многие считают правильным выводить их народными средствами, такими как чеснок и чистотел, однако это может привести к достаточно неприятным последствиям для здоровья. Об этом "Газете.ru" рассказала дерматолог-косметолог и врач-эксперт сети клиник "Семейная" кандидат медицинских наук Светлана Лапина.

Согласно народному методу, чеснок нужно использовать в виде размятого в кашицу зубчика, а чистотел — в виде сока или капель. В обоих случаях речь идёт об алкалоидах, которые обладают отшелушивающими и противовирусными свойствами. Однако подобные методы могут быть эффективными не для всех.

"Меня как дерматолога смущает непредсказуемость побочных действий: аллергическая реакция, химический ожог, фотодерматит в месте нанесения (например, если соком чистотела удаляли папилломы на открытых участках тела). Если пациент очень настаивает на применении именно таких методов, хочет приобрести личный опыт и пришёл только посоветоваться, то моя задача хотя бы предупредить о возможных рисках. Гарантировать эффективность мы не можем", — добавила Лапина.