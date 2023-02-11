Призёр Всероссийской олимпиады школьников из Одинцова изготовил тиски для обработки дерева
Школьник из Одинцова, изготовивший тиски для обработки дерева. Обложка © Телеканал "360"
Выпускник школы в посёлке Лесной Городок в подмосковном Одинцове Дмитрий Дудченко изготовил тиски для обработки дерева. Парень является двукратным призёром Всероссийской олимпиады по технологии и в этот раз он хочет побороться за победу с новой разработкой. Изделие сделано из бука и металла, а цена такого инструмента достигает 50 тысяч рублей, уточняет телеканал "360".
"Выбор пал на данное изделие, потому что в данный момент на рынке практически невозможно купить такой инструмент, и он стоит очень дорого. Мой экземпляр обошёлся в районе 12 тысяч рублей", — отметил Дудченко.
Напомним, что призёры Всероссийской олимпиады получают допбаллы при поступлении в вузы. Парень планирует учиться в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Юноша рассказал, что уже выбрал факультет, осталось лишь успешно сдать ЕГЭ.
Ранее Лайф писал, что петербургский школьник разработал фотобиореактор для очистки воздуха. Мальчик подчеркнул, что трудился над изобретением самостоятельно.