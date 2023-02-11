Призёр Всероссийской олимпиады школьников из Одинцова изготовил тиски для обработки дерева

Выпускник школы в посёлке Лесной Городок в подмосковном Одинцове Дмитрий Дудченко изготовил тиски для обработки дерева. Парень является двукратным призёром Всероссийской олимпиады по технологии и в этот раз он хочет побороться за победу с новой разработкой. Изделие сделано из бука и металла, а цена такого инструмента достигает 50 тысяч рублей, уточняет телеканал "360".

"Выбор пал на данное изделие, потому что в данный момент на рынке практически невозможно купить такой инструмент, и он стоит очень дорого. Мой экземпляр обошёлся в районе 12 тысяч рублей", — отметил Дудченко.

Напомним, что призёры Всероссийской олимпиады получают допбаллы при поступлении в вузы. Парень планирует учиться в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Юноша рассказал, что уже выбрал факультет, осталось лишь успешно сдать ЕГЭ.