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11 февраля, 09:13

Россиянам рассказали, как самостоятельно справиться с резкой зубной болью

Стоматолог Мнацаканян рекомендовала ибупрофен и мирамистин от резкой зубной боли

При внезапно наступившей зубной боли можно помочь себе с помощью противовоспалительных средств и полоскания антисептиками. Об этом Лайфу рассказала стоматолог-терапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Мнацаканян.

"Для купирования болевого синдрома, возникшего из-за зуба, можно использовать препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств — кеторолак, нимесулид, ибупрофен. Но перед их приёмом обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями, по которым, возможно, то или иное средство вам не подходит", — отметила врач.

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Медик также рекомендовала использовать антисептическое полоскание с хлоргексидином, мирамистином и фитопрепараты с противовоспалительным действием. А во время приёма пищи лучше закрывать воспалённый участок дентальной адгезивной пастой.

Если воспалительные состояния слизистой оболочки полости рта не проходят в течение 14 дней при должном лечении, необходимо пойти на приём к специалисту, указала стоматолог.

Ранее врач в беседе с Лайфом перечислила безопасные процедуры для отбеливания зубов. Одна из самых распространённых — лазерное отбеливание.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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