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11 февраля, 07:00

10 фотографий, увидев которые вы перестанете бояться стоматологов... или наоборот

Собрали 10 самых неожиданных кадров с зубами, которые заставят кого угодно подумать: "Надо же, как интересно".

"У меня на самом нёбе вырос лишний зуб!" — Ima_Dimma_Do_Ya_Mam.

Фото © Reddit / Ima_Dimma_Do_Ya_Mam

Фото © Reddit / Ima_Dimma_Do_Ya_Mam

"Пёс сломал нижний зуб, поэтому верхний вырос так, что компенсировал недостачу", — ilovedax.

Фото © Reddit / ilovedax

Фото © Reddit / ilovedax

"Мой зуб мудрости растёт вообще в другую сторону", — jimineyy.

Фото © Reddit / jimineyy

Фото © Reddit / jimineyy

"Мой зуб мудрости оказался таким уникальным, что хирург захотел сфотографировать его, чтобы показывать студентам", — IamBrazilian_AMA.

Фото © Reddit / IamBrazilian_AMA

Фото © Reddit / IamBrazilian_AMA

"Нашла зуб лося в ручье", — sugar36spice.

Фото © Reddit / sugar36spice

Фото © Reddit / sugar36spice

"В 24 года мне всё-таки удалили последний уцелевший молочный зуб", — ILookLikeADeer.

Фото © Reddit / ILookLikeADeer

Фото © Reddit / ILookLikeADeer

"Сегодня узнала, что мой искусственный передний зуб не светится под ультрафиолетом", — Hufflepuff20.

Фото © Reddit / Hufflepuff20

Фото © Reddit / Hufflepuff20

"Сегодня ходила к стоматологу и узнала, что у меня есть ещё один запасной зуб... Все молочные давно выпали", — SensitivePassenger.

Фото © Reddit / SensitivePassenger

Фото © Reddit / SensitivePassenger

"Работал над корневым каналом пациента. Зубной нерв вышел одним куском", — MeAndMyHobo.

Фото © Reddit / MeAndMyHobo

Фото © Reddit / MeAndMyHobo

"У меня ещё один зуб в подбородке!" super9mega.

Фото © Reddit / super9mega

Фото © Reddit / super9mega

10 смешных историй, которые поймут только наши врачи, а другим и пытаться не стоит

10 смешных историй, которые поймут только наши врачи, а другим и пытаться не стоит

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Reddit / IamBrazilian_AMA

Сергей Трофимов
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