10 фотографий, увидев которые вы перестанете бояться стоматологов... или наоборот
Собрали 10 самых неожиданных кадров с зубами, которые заставят кого угодно подумать: "Надо же, как интересно".
"У меня на самом нёбе вырос лишний зуб!" — Ima_Dimma_Do_Ya_Mam.
Фото © Reddit / Ima_Dimma_Do_Ya_Mam
"Пёс сломал нижний зуб, поэтому верхний вырос так, что компенсировал недостачу", — ilovedax.
Фото © Reddit / ilovedax
"Мой зуб мудрости растёт вообще в другую сторону", — jimineyy.
Фото © Reddit / jimineyy
"Мой зуб мудрости оказался таким уникальным, что хирург захотел сфотографировать его, чтобы показывать студентам", — IamBrazilian_AMA.
Фото © Reddit / IamBrazilian_AMA
"Нашла зуб лося в ручье", — sugar36spice.
Фото © Reddit / sugar36spice
"В 24 года мне всё-таки удалили последний уцелевший молочный зуб", — ILookLikeADeer.
Фото © Reddit / ILookLikeADeer
"Сегодня узнала, что мой искусственный передний зуб не светится под ультрафиолетом", — Hufflepuff20.
Фото © Reddit / Hufflepuff20
"Сегодня ходила к стоматологу и узнала, что у меня есть ещё один запасной зуб... Все молочные давно выпали", — SensitivePassenger.
Фото © Reddit / SensitivePassenger
"Работал над корневым каналом пациента. Зубной нерв вышел одним куском", — MeAndMyHobo.
Фото © Reddit / MeAndMyHobo
"У меня ещё один зуб в подбородке!" — super9mega.
Фото © Reddit / super9mega
Reddit / IamBrazilian_AMA