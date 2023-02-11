10 фотографий, увидев которые вы перестанете бояться стоматологов... или наоборот

"У меня на самом нёбе вырос лишний зуб!" — Ima_Dimma_Do_Ya_Mam.

Фото © Reddit / Ima_Dimma_Do_Ya_Mam

"Пёс сломал нижний зуб, поэтому верхний вырос так, что компенсировал недостачу", — ilovedax.

Фото © Reddit / ilovedax

"Мой зуб мудрости растёт вообще в другую сторону", — jimineyy.

Фото © Reddit / jimineyy

"Мой зуб мудрости оказался таким уникальным, что хирург захотел сфотографировать его, чтобы показывать студентам", — IamBrazilian_AMA.

Фото © Reddit / IamBrazilian_AMA

"Нашла зуб лося в ручье", — sugar36spice.

Фото © Reddit / sugar36spice

"В 24 года мне всё-таки удалили последний уцелевший молочный зуб", — ILookLikeADeer.

Фото © Reddit / ILookLikeADeer

"Сегодня узнала, что мой искусственный передний зуб не светится под ультрафиолетом", — Hufflepuff20.

Фото © Reddit / Hufflepuff20

"Сегодня ходила к стоматологу и узнала, что у меня есть ещё один запасной зуб... Все молочные давно выпали", — SensitivePassenger.

Фото © Reddit / SensitivePassenger

"Работал над корневым каналом пациента. Зубной нерв вышел одним куском", — MeAndMyHobo.

Фото © Reddit / MeAndMyHobo

"У меня ещё один зуб в подбородке!" — super9mega.