Эти метки на теле считаются признаками богатеев и везунчиков

Покажите человека, которому не хотелось бы зарабатывать много денег, жить в роскоши и ни в чём себе не отказывать. Вот только некоторые действительно добиваются своего, а другие, несмотря на огромное количество усилий, топчутся на месте. Почему так происходит? Вариантов ответа на этот вопрос много, но есть и тот, который редко кто рассматривает, — судьба. Кому-то просто суждено носить вещи класса люкс, ездить на дорогих авто, летать на частных джетах и выходить в свет со знаменитостями. Скорее всего, на теле богатеев есть соответствующие метки.

Вы знали, что родинки и линии в определённых местах могут многое рассказать о характере, прошлой жизни, предназначении и даже будущем? Важно лишь научиться их находить и расшифровывать. Кстати, толкованием таких меток занимается наука под названием "морфоскопия". Специалисты рассматривают их, анализируют и трактуют. И всегда есть две стороны — благоприятная и не очень. Выбор, верить или нет, оставляем за вами. Но всё же расскажем про особенности на теле, которые укажут, есть ли у вас шанс ни с того ни с сего разбогатеть.

Родинка на макушке

Тайный знак, который не всегда можно обнаружить. Родинка на макушке обычно сулит владельцу успех в выбранной сфере и продвижение по службе. Эта метка ещё означает, что у человека твёрдый характер и есть принципы, его не так-то просто заставить свернуть с намеченного пути.

Красивые уши

Уши красивой формы, с чётко выделенной мочкой и близко расположенные к черепу, издавна считаются признаком богатой жизни человека. Фото © unsplash

Уши есть у каждого, но вот далеко не все они становятся отметкой судьбы о том, что человеку в будущем обязательно повезёт. Присмотритесь к своим. У вас длинная мочка с хорошо очерченной формой? А сами уши расположены близко к черепу и начинаются на уровне чуть выше бровей? Если да, поздравляем. Вы как минимум выделяетесь из толпы, как максимум имеете перспективы стать везунчиком по жизни.

Родинка на высоком лбу

Тут можно найти сразу два положительных момента. Сам по себе высокий и большой лоб считается отличительной чертой интеллектуалов. Такие люди способны придумывать самые сложные схемы успеха, у них хорошо развиты память и мышление. А если на таком лбу есть ещё и родинка, смело готовьтесь к исполнению всех своих мечт. Такая метка говорит, что у вас отличная интуиция, вы умеете разбираться в людях и впускаете в круг общения только полезные контакты. А с такими знакомыми легко придумать идею для бизнеса, который поможет вам разбогатеть.

Квадратные ладони

Ещё одним явным признаком богатеев, баловней судьбы хироманты считают крепкие, достаточно крупные по размеру ладони квадратной формы. Хватка у таких людей невероятно сильная — они умеют добиваться своего и удерживать счастье. Сильные руки позволяют обогатиться: они словно лопаты, которыми гребут деньги.

Прямая линия на ладони

Узнать, считаетесь ли вы баловнем судьбы или нет, можно по ладони. Если линия судьбы чёткая и расположена по центру, вас точно ждёт успех в карьере. Фото © unsplash

Присмотритесь к ладоням. Так много непонятных линий, складок или, возможно, даже родинок. Но знак того, что у вас замечательное и успешное будущее, вы не пропустите, если он имеется. Что же является признаком успешной карьеры? Прямая вертикальная линия в центре, словно разделяющая ладонь на две половинки, называется линия судьбы. Этот знак определяет, будет ли заработок регулярным, насколько успешной окажется карьера, как часто придётся менять работу.

Треугольник из линий на ладони

Вернёмся к ладоням. Присмотритесь, помимо чёткой линии, есть ли у вас на второй руке, тоже примерно по центру, хорошо очерченная геометрическая фигура? Существует такое понятие в хиромантии, как "денежный треугольник". Думаем, название говорит само за себя. Эта метка чаще всего встречается между линиями интуиции, судьбы и Меркурия. Если она в наличии, знайте, деньги легко и просто приходят в вашу жизнь. А вот их количество напрямую зависит от ваших усилий.