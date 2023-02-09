8 украшений-талисманов, которые защитят от сглаза и подарят любовь

Что важно при выборе украшения? Обязательно оценивайте бирку. На ней указывают уникальный идентификационный номер — он позволяет отследить, кто изготовил изделие. Там же перечислены все материалы, в том числе натуральные или синтетические вставки, поделился руководитель ювелирной мастерской Илья Мельник. К слову, эта рекомендация специалиста относится только к некрупным драгоценным камням или самоцветам. Если ваша цель — дорогая цацка, не зажимайте денег на сертифицированного геммолога, который проверит изделие в лаборатории.

Используемые в украшении материалы вполне могут повлиять на здоровье или сыграть предупреждением, например вызвав аллергическую реакцию, заметил Мельник. В частности, нередко организм реагирует на серебро, потому с этим металлом не рекомендуют делать пирсинг. Реакция возможна и на белое золото: в него в большинстве случаев добавляют никель, который может быть аллергеном. Если серебро почернеет, это может означать, что у человека нарушен обмен веществ, есть проблемы с печенью.

Если хочется купить дорогой камень, надо его брать. Недорогих аналогов при всём желании не найдёте. Ценность натурального камня — в его происхождении, редкости, красоте, цвете, блеске и профессионализме огранщика. По моему мнению, ювелирные изделия больше поддаются модным тенденциям. Это как в одежде: сейчас один тренд — простые геометрические формы, а завтра все взгляды обратятся к филиграни. Считаю, что классические гармоничные изделия всегда будут в моде и смотреться будут прекрасно, сколько бы вам ни было лет Илья Мельник Руководитель ювелирной и реставрационной мастерской

Кстати, с украшениями можно научиться разговаривать, "договариваться", тогда они вполне станут вашими талисманами. Правильно сформулируйте свои мысли камню, который нравится вам больше остальных. Если какие-то украшения носите постоянно, каждый день благодарите их за работу и напоминайте: "А завтра мы начнём с тобой новый путь, у нас будут новые цели, новые задачи, и мы рано или поздно достигнем своих целей".

Как чистить украшения?

Украшения и камни нужно промывать под тёплой водой — и с точки зрения гигиены, и для энергетического очищения. Делать это следует раз в полгода — обычной водой, без химических средств, содержащих крем или щёлочь. На камнях, металлах оседают пыль, чешуйки кожи, пыльца, и изделия загрязняются. Смывать грязь необходимо, чтобы вещь служила долго. После водных процедур хорошенько просушите украшение, проще всего это сделать феном.

Как чистить украшения из натуральных камней?

Помимо воды, почистить камни можно лунным светом. На ночь в полнолуние, когда Луна обладает наибольшей силой, выложите все украшения на подоконник. Изделия не только заблестят по-иному, но и энергетически станут чище.

Какой камень защищает от негативной энергии?

Аквамарин защищает женщину от чужой энергетики, негатива. Фото © Shutterstock

Важный камень для женщин — аквамарин. Он действует как щит, уберегая от чужой энергетики и негатива. Та дама, кто носит украшения из аквамарина, может быть уверена — она защищена от любых невзгод. Этот минерал голубого цвета напоминает о небе, благодати. Этот камень действительно нужен каждой девушке, он обязательная палочка-выручалочка в шкатулке с украшениями.

Что носить, чтобы привлечь любовь?

Камнем страсти, любви считается гранат. Он заряжает владельца энергией, придаёт сил и бодрости. Этот минерал красного цвета словно чувствует мечты, желания, пробуждает чувственность, развивает в человеке активность и энергичность. Гранат, если хотите, веселит душу: наделяет эйфорией, приподнятым настроением. Потому, если хотите передышки и расслабления, снимите с себя украшения с этим самоцветом.

Какой камень раскрывает женственность?

Изумруд традиционно является женским камнем, он укрепляет здоровье и делает свою обладательницу привлекательнее в глазах мужчин. Фото © Shutterstock

Изумруд, рубин, розовый кварц, хризолит, горный хрусталь, хризопраз, сапфир традиционно воспринимаются как женские камни. Дама, если их носит, становится привлекательнее в глазах представителей противоположного пола. Эти камни — мощный любовный амулет. Они укрепляют женское здоровье и помогают найти избранника.

Украшения для эффектного внешнего вида

Здоровьем наградят яшма, нефрит, жадеит. Если массировать лицо нефритовым валиком, улучшится цвет лица, разгладятся морщины, а кожа станет более упругой и блестящей.

Камень — денежный магнит

Топаз известен как камень умиротворения и мудрости, а ещё — денежный магнит. Фото © Shutterstock

С помощью камней можно улучшить и финансовое положение, даже достичь богатства. Если мечтаете о денежном успехе, обратите внимание на хризолит и хризопраз, красивые нежно-зелёные камни. В списке денежных магнитов также цитрин, турмалин и топаз — камень мудрости и умиротворения.

Самые сильные энергетические камни

Если ваша цель — раскрыть уникальные магические способности, достичь её поможет пренит. С его поддержкой можно развить и уверенность в себе, и интуицию, научиться вести за собой единомышленников и восполнять потраченную энергию. Пренит — символ мира, гармонии, покоя, знатоки верят, что именно женщинам он помогает изменить жизнь в лучшую сторону. Пренит избавляет от одиночества и ссор в доме, а ещё сулит карьерный рост и гармоничные отношения с коллегами.

Какой камень выбрать мужчине?

Силой мужчин наделяют обсидиан и гагат, хотя последний камнем не является — это окаменевшее дерево. Такой минерал поможет кавалерам стать смелее, решительнее, увереннее в себе.

Камни долголетия

Яшма — камень-целитель, который поддерживает здоровье и защищает от порчи. Фото © Shutterstock

Долгожителям рекомендуют носить украшения с яшмой, сердоликом и агатами. Эти камни-целители поддерживают здоровье, защищают человека, а ещё это самые древние минералы, которые уберегают от порчи.

Автор украшений из натуральных камней Светлана Волгина считает, что камни следует выбирать интуитивно, сердцем. Покупать те, что нравятся, а не те, которые советуют астрологи, исходя из знака зодиака. По мнению Волгиной, талисманом может стать любой камень. Он и удачу привлечёт, и раскроет внутренний потенциал: человек увидит, в чём его сила, пишет "Вечерняя Москва".

Минерал не будет работать, если не работаете вы. Камень — это всего лишь проводник вашей энергии. Если на выставке или в магазине именно этот минерал привлёк вас своими цветом или формой, значит, он станет для вас лучшим помощником Светлана Волгина Автор украшений из натуральных камней

Вот пример: можно купить камень богатства цитрин, но, если лежать на диване и ничего не делать, перемен в жизни ждать не стоит. У каждого человека камни работают по-разному, уверяет Волгина.

Это я знаю по своему опыту. Поэтому важно не только найти свой камень, но и научиться работать и грамотно формулировать цели и запросы Светлана Волгина Автор украшений из натуральных камней