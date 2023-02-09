Предотвращение ограбления, или Как понять, что квартиру "пасут" воры

Ко всему требуется подготовка, в том числе и к преступлению. Понять, что на квартиру вдруг положил глаз домушник, можно по нескольким небольшим деталям, указывающим, что что-то идёт не так. Разобрались и определили самые явные сигналы, что жильё "пасут". Если боитесь за себя или соседей, проверьте, есть ли следующие признаки. Возможно, ваши волнения не беспочвенны.

Мусор около входной двери или реклама

Как точно определить, живёт ли кто в квартире? Достаточно легко — злоумышленник оставит мелкий мусор у двери, напишет что-нибудь мелом или налепит рекламную листовку. Если через пару дней – неделю всё будет чисто, он получит ответ: недвижимость не пустует. Если же по прошествии времени мусор никуда не денется, скорее всего, хозяев в квартире не было.

Надоедливые звонки в дверь

Бывало ли такое, что посреди дня на неделе или вечером в выходные кто-то звонил в дверь? А вы, посмотрев в глазок, никого не обнаруживали? Когда подобное случается редко, волноваться не о чем. Но если регулярно кто-то трезвонит, это может быть своего рода проверка ворами — определяют время, когда дома вас нет, а ещё наличие собаки.

Неожиданные проблемы с замком

Стоит насторожиться, если вернувшись вы обнаружили свежие царапины на двери или что замок заклинило. Фото © Shutterstock

Представьте такую ситуацию: вам срочно пришлось уехать на несколько дней или даже неделю. Собрались, закрыли дверь в квартиру, никаких неполадок не было. Вернувшись, пытаетесь попасть в жилище, но замок неожиданно заклинивает или, что ещё хуже, вы замечаете на нём свежие царапины. Чаще всего такое бывает, когда преступники пытались отмычкой открыть замок и случайно его повредили.

Приходящие "в гости" незнакомцы, продавцы, работники ЖКХ

Нередко обманщики пытаются попасть в квартиру жертвы на разведку, прикинувшись кем-то. Это могут быть "продавцы антиквариата", его "скупщики", "социальные работники", "сантехники" или "газовщики". Чаще всего те, кто вызовет меньше всего подозрения. И с такими личностями стоит быть максимально осторожными: уточнять детали у соответствующих служб или закрывать дверь, если разговор с незнакомцем вас не заинтересовал.

Псевдососеди

Бывают и ситуации, когда воры прикидываются соседями снизу или сверху и выведывают информацию — не о вас конкретно, а о тех, кто живёт на этаже. Часто можно услышать фразы, мол, "Нас топят, но дверь не открывают" или "От них бегут тараканы, хотим поговорить — не можем застать". Ставка у домушников на то, что в многоэтажках люди не дружат с соседями, потому охотно предоставят им какую-то информацию. Но лучше не рисковать и попросить подозрительных личностей обратиться в управляющую компанию.

Непонятные звонки на домашний телефон

С помощью домашнего телефона воры могут выяснить ваш распорядок дня. Следите за временем звонков и их содержанием. Фото © Shutterstock

Вместо назойливых стуков во входную дверь воры могут устроить и другую проверку — телефонную. Смысл такой же: выяснить распорядок дня и понять, в какое время вы находитесь дома, а в какое нет. Потому насторожитесь, если в течение дня вам вдруг подозрительно часто стали звонить: кто-то ошибся номером, хотят что-то узнать из "управляющей компании", предлагают различные услуги или пройти соцопрос. В последнем случае обратите внимание на вопросы. Не отвечайте, если спрашивают про график работы, количество проживающих в квартире, наличие питомцев и их породу.

Незнакомцы в подъезде или на лестничной клетке

И, конечно же, всегда будьте крайне бдительны в подъезде и на лестничной клетке. Если замечаете каких-то подозрительных личностей, прямо спрашивайте, кто они и что тут делают. Больше всего грабители боятся быть замеченными. Если привлечёте к ним внимание, велика вероятность, что те больше не появятся на горизонте и выберут другой дом для своих грязных дел. Всё-таки вы уже можете выступать в качестве свидетеля, а им это невыгодно.

Постоянно выкрученная лампочка именно на вашем этаже