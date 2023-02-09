10 вдохновляющих фото до и после макияжа, глядя на которые осознаёшь всю мощь косметики
Большинство из нас даже примерно не осознаёт силу макияжа. Чтобы наконец исправить эту несправедливость, мы собрали 10 фото "до и после", которые объяснят, что такое хороший мейкап.
"Накрасила подругу перед съёмкой на выпускной альбом", — cigarte.
Фото © Reddit / cigarte
"Организовала мамуле преображение!" — makeupformermaids.
"На этой неделе у меня должен был быть выпускной. Его отменили, но я всё равно накрасилась! Хотя бы вы это увидите", — MakeupAddiction.
"Люди часто делают комплименты моей "идеальной" коже, в то время я думаю о том, как хороша в естественном мейке", — datgworl.
Фото © Reddit / datgworl
"Не все родились красавчиками, приходится выкручиваться", — nijonas12.
Фото © Reddit / nijonas12
"Моя мамочка до и после макияжа", — TheWhitestBrown.
Фото © Reddit / TheWhitestBrown
"Образ на праздник Дивали", — priyalicious.
Фото © Reddit / priyalicious
"Потрясающий макияж "для тех, кому за 40", — makeupformermaids.
"Базовый макияж на свидание", — MakeupAddiction.
"Такой вот нежный образ у нас получился", — NiniReeves.
Фото © Reddit / NiniReeves
Reddit/makeupformermaids