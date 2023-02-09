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9 февраля, 06:55

10 вдохновляющих фото до и после макияжа, глядя на которые осознаёшь всю мощь косметики

Большинство из нас даже примерно не осознаёт силу макияжа. Чтобы наконец исправить эту несправедливость, мы собрали 10 фото "до и после", которые объяснят, что такое хороший мейкап.

"Накрасила подругу перед съёмкой на выпускной альбом", — cigarte.

Фото © Reddit / cigarte

Фото © Reddit / cigarte

"Организовала мамуле преображение!" makeupformermaids.

Фото © Reddit / makeupformermaids

Фото © Reddit / makeupformermaids

"На этой неделе у меня должен был быть выпускной. Его отменили, но я всё равно накрасилась! Хотя бы вы это увидите", — MakeupAddiction.

Фото © Reddit / MakeupAddiction

Фото © Reddit / MakeupAddiction

"Люди часто делают комплименты моей "идеальной" коже, в то время я думаю о том, как хороша в естественном мейке", — datgworl.

Фото © Reddit / datgworl

Фото © Reddit / datgworl

"Не все родились красавчиками, приходится выкручиваться", — nijonas12.

Фото © Reddit / nijonas12

Фото © Reddit / nijonas12

"Моя мамочка до и после макияжа", — TheWhitestBrown.

Фото © Reddit / TheWhitestBrown

Фото © Reddit / TheWhitestBrown

"Образ на праздник Дивали", — priyalicious.

Фото © Reddit / priyalicious

Фото © Reddit / priyalicious

"Потрясающий макияж "для тех, кому за 40", — makeupformermaids.

Фото © Reddit / makeupformermaids

Фото © Reddit / makeupformermaids

"Базовый макияж на свидание", — MakeupAddiction.

Фото © Reddit / MakeupAddiction

Фото © Reddit / MakeupAddiction

"Такой вот нежный образ у нас получился", — NiniReeves.

Фото © Reddit / NiniReeves

Фото © Reddit / NiniReeves

20 главных бьюти-привычек для сохранения твоей красоты, которые правда работают

20 главных бьюти-привычек для сохранения твоей красоты, которые правда работают

Обложка ©

Reddit/makeupformermaids

Сергей Трофимов

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