10 вдохновляющих городских пейзажей, которые стопроцентно покорят ваше сердце
От шумных улиц до безмятежных парков — собрали 10 удивительных фотографий, которые на 100% передают захватывающий дух и красоту городских пейзажей.
"Москва зимой", — EphemeralDemesne.
Фото © Reddit / EphemeralDemesne
"Сделал два кадра Триумфальной арки в Париже днём и ночью и объединил их", — HD_photo.
Фото © Reddit / HD_photo / Генри До
"Буэнос-Айрес весной", — Panda_911.
Фото © Reddit / Panda_911
"Пласа-Майор, Мадрид, Испания", — supremebubbah.
Фото © Reddit / supremebubbah
"Стоишь в Европе, смотришь на Азию — стамбульская улочка", — clovis_227.
Фото © Reddit / clovis_227
"Зима в Амстердаме, Нидерланды", — MeeranQureshi.
Фото © Reddit / MeeranQureshi
"Закатный Лос-Анджелес без смога", — anashinde.
Фото © Reddit / anashinde
"Туристический залив в Бейруте", — ibn-battouta.
Фото © Reddit / ibn-battouta
"Барселона ночью", — D5R.
Фото © Reddit / D5R
"Фото Нью-Йорка в грязной луже", — decmcc.
Фото © Reddit / decmcc
Reddit / clovis_227, EphemeralDemesne