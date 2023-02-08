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8 февраля, 13:05

10 вдохновляющих городских пейзажей, которые стопроцентно покорят ваше сердце

От шумных улиц до безмятежных парков — собрали 10 удивительных фотографий, которые на 100% передают захватывающий дух и красоту городских пейзажей.

"Москва зимой", — EphemeralDemesne.

Фото © Reddit / EphemeralDemesne

Фото © Reddit / EphemeralDemesne

"Сделал два кадра Триумфальной арки в Париже днём и ночью и объединил их", — HD_photo.

Фото © Reddit / HD_photo / Генри До

Фото © Reddit / HD_photo / Генри До

"Буэнос-Айрес весной", — Panda_911.

Фото © Reddit / Panda_911

Фото © Reddit / Panda_911

"Пласа-Майор, Мадрид, Испания", — supremebubbah.

Фото © Reddit / supremebubbah

Фото © Reddit / supremebubbah

"Стоишь в Европе, смотришь на Азию — стамбульская улочка", — clovis_227.

Фото © Reddit / clovis_227

Фото © Reddit / clovis_227

"Зима в Амстердаме, Нидерланды", — MeeranQureshi.

Фото © Reddit / MeeranQureshi

Фото © Reddit / MeeranQureshi

"Закатный Лос-Анджелес без смога", — anashinde.

Фото © Reddit / anashinde

Фото © Reddit / anashinde

"Туристический залив в Бейруте", — ibn-battouta.

Фото © Reddit / ibn-battouta

Фото © Reddit / ibn-battouta

"Барселона ночью", — D5R.

Фото © Reddit / D5R

Фото © Reddit / D5R

"Фото Нью-Йорка в грязной луже", — decmcc.

Фото © Reddit / decmcc

Фото © Reddit / decmcc

10 фото российских дворов, глядя на которые радуешься, что живёшь именно здесь, а не где-то ещё

10 фото российских дворов, глядя на которые радуешься, что живёшь именно здесь, а не где-то ещё

Обложка ©

Reddit / clovis_227, EphemeralDemesne

Сергей Трофимов

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