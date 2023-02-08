Гороскоп животных: Как выбрать питомца с помощью астрологии

За домашних любимцев в астрологии отвечает шестой дом в натальной карте. По знаку и планете, которые там стоят, легко выяснить, какое животное подойдёт будущему хозяину по темпераменту. А другие нюансы подскажут, может ли питомец нанести вред конкретному человеку, заметила астролог Антонина Ануфриева.

Специалист поделилась историей одной из клиенток. В натальной карте девушки было чёткое указание — не заводить кошек. Предупреждал об этом и организм — у дамы была аллергия. Но она всё же завела хвостатую — выбрала гипоаллергенную породу.

Животное бесконечно её царапало, и на этих местах возникали сильные, долго не заживающие воспаления Антонина Ануфриева Астролог

По словам астролога, одни люди могут держать в квартире змей или тарантулов и ничего особенного происходить не будет. Для других же и обычные аквариумные рыбки да попугаи могут стать источником проблем со здоровьем. Все риски можно оценить, обратившись к натальной карте.

Узнать, какое животное поможет снять стресс, также поможет индивидуальный гороскоп. Например, человеку, который восстанавливает силы через активный отдых и прогулки, можно завести собаку, если нет запрета на пса в натальной карте. Четырёхлапый друг станет лучшей мотивацией выйти из дома лишний раз.

Ещё астрология поможет определить, готовы ли вы взять питомца конкретно сейчас.

У меня в практике был случай, когда у девушки умерло три кошки подряд. И действительно, в личном гороскопе это можно было увидеть. У девушки наступило такое время, когда со всеми её животными будет происходить что-то негативное Антонина Ануфриева Астролог

Перед тем как завести животное, оцените собственное состояние — как физическое, так и ментальное. Это необходимо сделать, поскольку любимцы, как лакмусовые бумажки, реагируют на то, как себя чувствует хозяин, пишет "Москва 24". Если наблюдаете у себя признаки упадка сил или депрессии, то и животное может попасться именно такое.