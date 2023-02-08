"На уколах": 45-летняя Ольга Орлова вышла на связь после родов, и такой опухшей её ещё никогда не видели
Звезда пожаловалась на плохое самочувствие, отметив, что её новорождённая дочка Аня чувствует себя прекрасно.
Экс-"блестящая" Ольга Орлова, которая 6 февраля стала мамой во второй раз, вышла на связь с подписчиками из роддома. Артистка призналась, что пока не в лучшем физическом состоянии.
"Вижу, что все мне пишут. Не могу ответить никому, потому что вчера было совсем тяжеловато, сегодня, наверное, тоже будет такой себе день. Лицо опухло, на уколах", — сообщила Орлова, поблагодарив фанатов за внимание.
Ольга Орлова пожаловалась на плохое самочувствие после рождения дочери Анны. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgaorlova1311
Ольга добавила, что у её новорождённой дочки Анечки всё хорошо. "Она себя чувствует прекрасно, её мама — чуть похуже, но это временно", — поделилась телеведущая.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgaorlova1311