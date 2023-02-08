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8 февраля, 09:45

"На уколах": 45-летняя Ольга Орлова вышла на связь после родов, и такой опухшей её ещё никогда не видели

Звезда пожаловалась на плохое самочувствие, отметив, что её новорождённая дочка Аня чувствует себя прекрасно.

Экс-"блестящая" Ольга Орлова, которая 6 февраля стала мамой во второй раз, вышла на связь с подписчиками из роддома. Артистка призналась, что пока не в лучшем физическом состоянии.

"Вижу, что все мне пишут. Не могу ответить никому, потому что вчера было совсем тяжеловато, сегодня, наверное, тоже будет такой себе день. Лицо опухло, на уколах", — сообщила Орлова, поблагодарив фанатов за внимание.

Ольга Орлова пожаловалась на плохое самочувствие после рождения дочери Анны. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgaorlova1311

Ольга добавила, что у её новорождённой дочки Анечки всё хорошо. "Она себя чувствует прекрасно, её мама — чуть похуже, но это временно", — поделилась телеведущая.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgaorlova1311

Марта Белова

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