Золотые пилюли: Самый молодой миллиардер мира: кто он и откуда у него столько денег

Кевин Дэвид Леманн родился в 2002 году в Германии. Мальчику крупно повезло, ведь его отец — совладелец крупнейшей в стране аптечной сети с годовым оборотом порядка 12 миллиардов евро. Продают в DM не только витамины, безрецептурные препараты, но и шампуни, средства для ухода, косметику, бытовую химию и некоторые продукты питания.

Несколько лет назад Кевин получил половину этой "золотой антилопы", и сейчас его личное состояние оценивают в 2,3 миллиарда. Откуда эти деньги?

Кевин Дэвид Леманн. Фото © ghbase.com

Всё началось в далёком 1896 году, когда немецкий купец Август Пфаннкух открыл в городе Карлсруэ первый супермаркет. Бизнес оказался настолько успешным, что Pfankuch & Co стала группой компаний с двумя сотнями филиалов, в которых трудились 4500 работников.

Супермаркет Pfankuch. Фото © Wikim edia Commons / Ilgner, Gerhard Dr.

В 1933-м 50% компании купил предприниматель Герхард Леманн. К 1960 году он уже полностью владел и руководил этим бизнесом. Всё было хорошо до 1990-х, когда Pfankuch оказалась в кризисе из-за высокой конкуренции и давления профсоюзов.

В итоге компания вошла в группу Spar, а в 1998 году прекратила своё существование. Но семья Леманн не унывала, потому что всё это время параллельно строила фармацевтическую империю.

В 1973 году бизнесмен Гетц Вернер открыл всё в том же Карлсруэ аптеку Drogerie Markt (DM). Через год на неё обратил внимание Гюнтер Леманн, на тот момент единственный акционер Pfankuch. Он инвестировал в развитие сети свои средства и не прогадал. Сегодня DM — это более 3700 точек продаж и порядка 66 тысяч рабочих мест.

Штаб-квартира DM в Карлсруэ. Фото © Wikimedia Commons / Rolf Kickuth

Доля Гюнтера в компании составляла 50% — именно её он и передал сыну, когда тому было всего 14 лет. До совершеннолетия акциями управляли доверенные лица. По достижении 18-летнего возраста Кевин попал в список "Форбс", будучи самым молодым миллиардером: его состояние превысило два миллиарда долларов.

При этом ни сам парень, ни его отец никогда не участвовали в процессе управления DM. Оба ведут непубличный образ жизни, и о них не найти почти никакой информации в Сети.

Философия DM В компании тщательно следят за самочувствием сотрудников, потому что уверены — от этого зависит её долгосрочный успех