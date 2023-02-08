Без шампуня: Что за новый-старый способ мытья головы и почему он опасен для здоровья

В начале года хештег #NoShampoo (или просто #NoPoo) набрал небывалую популярность в соцсетях. Под ним пользователи выкладывают посты о своём опыте мытья головы одной водой. Чтобы попробовать эту методику, нужно отказаться вообще от всех средств по уходу за волосами.

Кадр из фильма © "Миллион лет до нашей эры". Режиссёр — Ален Шаба, сценаристы —Морис Бартелеми, Ален Шаба, Марина Фоис, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Жан-Поль Рув / "Кинопоиск"

Этот способ придумали не сегодня, но число его приверженцев резко выросло за последнее время. Они утверждают, что кожное сало, которое образуется на голове, прекрасно защищает её от загрязнений. А шампунь и другие косметические средства якобы только мешают волосам самоочищаться.

Кадр из фильма © "Миллион лет до нашей эры". Режиссёр — Ален Шаба, сценаристы — Морис Бартелеми, Ален Шаба, Марина Фоис, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Жан-Поль Рув / "Кинопоиск"

Как помыть голову одной водой? Главное — чётко следовать простой инструкции. Сперва — лёгкий массаж, чтобы кожное сало с корней волос распределить по всей их длине. Затем — обычное мытьё в тёплой воде. И третий этап — сушка, причём без полотенец и фенов: всё должно произойти естественным образом. И так каждый день.

Кадр из фильма © "Миллион лет до нашей эры". Режиссёр — Ален Шаба, сценаристы —Морис Бартелеми, Ален Шаба, Марина Фоис, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Жан-Поль Рув / "Кинопоиск"

Многие приверженцы #NoShampoo признаются, что сначала сомневались в эффективности метода. Они думали, что волосы станут жирными и будут неприятно пахнуть. Но в итоге все опасения оказались напрасными, и адепты #NoPoo стали активно делиться результатами в соцсетях.

Впрочем, эксперты не разделяют восторгов. Без моющих средств загрязнения никуда не денутся, и, если у человека проблемы с кожей головы, ситуация только ухудшится.

Кадр из фильма © "Миллион лет до нашей эры". Режиссёр — Ален Шаба, сценаристы —Морис Бартелеми, Ален Шаба, Марина Фоис, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Жан-Поль Рув / "Кинопоиск"