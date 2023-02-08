Без шампуня: Что за новый-старый способ мытья головы и почему он опасен для здоровья
В соцсетях новый тренд — пользователи хвастаются уходом за волосами без шампуня. Денег уходит меньше, но есть серьёзные риски.
В начале года хештег #NoShampoo (или просто #NoPoo) набрал небывалую популярность в соцсетях. Под ним пользователи выкладывают посты о своём опыте мытья головы одной водой. Чтобы попробовать эту методику, нужно отказаться вообще от всех средств по уходу за волосами.
Кадр из фильма © "Миллион лет до нашей эры". Режиссёр — Ален Шаба, сценаристы —Морис Бартелеми, Ален Шаба, Марина Фоис, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Жан-Поль Рув / "Кинопоиск"
Этот способ придумали не сегодня, но число его приверженцев резко выросло за последнее время. Они утверждают, что кожное сало, которое образуется на голове, прекрасно защищает её от загрязнений. А шампунь и другие косметические средства якобы только мешают волосам самоочищаться.
Кадр из фильма © "Миллион лет до нашей эры". Режиссёр — Ален Шаба, сценаристы — Морис Бартелеми, Ален Шаба, Марина Фоис, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Жан-Поль Рув / "Кинопоиск"
Как помыть голову одной водой? Главное — чётко следовать простой инструкции. Сперва — лёгкий массаж, чтобы кожное сало с корней волос распределить по всей их длине. Затем — обычное мытьё в тёплой воде. И третий этап — сушка, причём без полотенец и фенов: всё должно произойти естественным образом. И так каждый день.
Кадр из фильма © "Миллион лет до нашей эры". Режиссёр — Ален Шаба, сценаристы —Морис Бартелеми, Ален Шаба, Марина Фоис, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Жан-Поль Рув / "Кинопоиск"
Многие приверженцы #NoShampoo признаются, что сначала сомневались в эффективности метода. Они думали, что волосы станут жирными и будут неприятно пахнуть. Но в итоге все опасения оказались напрасными, и адепты #NoPoo стали активно делиться результатами в соцсетях.
Впрочем, эксперты не разделяют восторгов. Без моющих средств загрязнения никуда не денутся, и, если у человека проблемы с кожей головы, ситуация только ухудшится.
Кадр из фильма © "Миллион лет до нашей эры". Режиссёр — Ален Шаба, сценаристы —Морис Бартелеми, Ален Шаба, Марина Фоис, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Жан-Поль Рув / "Кинопоиск"
Ещё один минус, помимо возможного вреда для здоровья, — невозможность укладки. Метод #NoShampoo подразумевает полный отказ от средств по уходу за волосами, включая приборы типа плойки. Так что в случае с длинной гривой о любых причёсках придётся забыть. Вот почему большинство фанатов способа — мужчины, ведь некоторые из них стригутся настолько коротко, что могут даже не расчёсываться.
"Миллион лет до нашей эры". Режиссёр — Ален Шаба, сценаристы — Морис Бартелеми, Ален Шаба, Марина Фоис, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Жан-Поль Рув / "Кинопоиск"