Пользователи поделились своими лучшими фото, и этот абсурд нужно увидеть собственными глазами

Фото © Reddit / Icarium13

"Буквально лучшее фото моего авторства", — funny.

Фото © Reddit / funny

"Привет всем, вот лучшее фото, что я когда-либо делал", — TimmayB.

Фото © Reddit / TimmayB

"Вчера фотографировала собаку лучшей подруги и случайно засняла это. Не могу перестать смеяться", — LocoPolloDiablo.

Фото © Reddit / LocoPolloDiablo

"Это моя подруга... и её лучшее детское фото", — sarahkelleher.

Фото © Reddit / sarahkelleher

"Мой первый шедевр", — mynameisholywhutuh.

Фото © Reddit / mynameisholywhutuh

"Это лучший снимок, который когда-либо делала моя мама", — mpgibson19.

Фото © Reddit / mpgibson19

"Лучшее фото, что я когда-либо делала", — TheCrashProof.

Фото © Reddit / TheCrashProof

"Может, не самые удачные, но всё-таки лучшие фото с помолвки", — toatint.

Фото © Reddit / toatint

"Сыну всего пять месяцев, а у него уже есть лучшая фотография в жизни", — kimay124.