Пользователи поделились своими лучшими фото, и этот абсурд нужно увидеть собственными глазами
Чтобы сделать лучшую в жизни фотографию, необязательно тратить десятилетия на обучение и миллионы на технику. Достаточно вовремя достать телефон и нажать на кнопку. Ниже 10 доказательств.
"Лучшее. Свадебное. Фото", — Icarium13.
Фото © Reddit / Icarium13
"Буквально лучшее фото моего авторства", — funny.
Фото © Reddit / funny
"Привет всем, вот лучшее фото, что я когда-либо делал", — TimmayB.
Фото © Reddit / TimmayB
"Вчера фотографировала собаку лучшей подруги и случайно засняла это. Не могу перестать смеяться", — LocoPolloDiablo.
Фото © Reddit / LocoPolloDiablo
"Это моя подруга... и её лучшее детское фото", — sarahkelleher.
Фото © Reddit / sarahkelleher
"Мой первый шедевр", — mynameisholywhutuh.
Фото © Reddit / mynameisholywhutuh
"Это лучший снимок, который когда-либо делала моя мама", — mpgibson19.
Фото © Reddit / mpgibson19
"Лучшее фото, что я когда-либо делала", — TheCrashProof.
Фото © Reddit / TheCrashProof
"Может, не самые удачные, но всё-таки лучшие фото с помолвки", — toatint.
Фото © Reddit / toatint
"Сыну всего пять месяцев, а у него уже есть лучшая фотография в жизни", — kimay124.
Фото © Reddit / kimay124
Reddit / sarahkelleher, Icarium13