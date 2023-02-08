14 рабочих способов заставить мужчину купить вам всё, что пожелаете

Как сделать так, чтобы мужчина начал дарить подарки? Можно сказать напрямую, но это вариант не для всех. Собрали способы, как заставить парня покупать всё, чего тебе хочется.

1. Подари мужчине какую-нибудь мелочь, чтобы пробудить взаимность

Принцип взаимности очень эффективен. Если приложишь усилия и потратишь немного денег на партнёра, сможешь рассчитывать на дивиденды. Доказано, что на подсознательном уровне мужчины не любят получать подарки от дам. Принимая подарок от женщины, кавалер чувствует себя менее мужественным. Как итог — в действие вступят его инстинкты альфа-самца, и он ответит взаимностью на презент.

Пользуйся этим знанием и преподнеси любимому то, что ему точно понравится. Например, можешь угостить блюдом в его любимом ресторане. Он посчитает себя обязанным ответить на такой твой жест, чтобы сохранить доминирование в паре. Этот трюк правда творит чудеса. Любая осязаемая вещь вызовет ту же реакцию: ты получишь больший презент, чем подарила сама.

2. Сострой недовольное выражение лица

Сердце мужчины можно легко растопить, состроив грустное лицо с щенячьими глазками. Фото © Shutterstock

Щенячьи глазки и грустное лицо растопят мужское сердце в любой ситуации. Выдвинь вперёд дрожащую нижнюю губу и поморгай слезящимися глазами — моргнуть не успеешь, как вторая половинка достанет кредитную карту, чтобы подбодрить тебя. Смотри на парня широко раскрытыми глазами и дуйся. Эта техника редко когда даёт сбой. Либо мужчина смягчится, либо почувствует себя настолько виноватым, что сделает всё возможное, чтобы ты перестала обижаться. Следует отметить, что техника "щенячьи глаза" вряд ли подействует на мужчину, которому ты приходишься сестрой: наверняка он помнит, как ты ещё в детстве проворачивала аферы с её помощью.

3. Поной

Нытьё работает! Хочешь — верь, хочешь — нет, но игривое поведение, словно ты двухлетняя малышка, может быть эффективным. Мягко начни ныть о том, как хочешь чего-то особенного, и продолжай в том же духе, пока не получишь желаемого. Обязательно упомяни, что исполнение хотелки "сделает меня такой счастливой" или что "я буду выглядеть так мило". Скорее всего, такой подход довольно быстро надоест мужчине, и он купит всё, что ты пожелаешь, просто чтобы заставить тебя замолчать. Помни: скрипучая дверь всегда получает смазку.

4. Используй внешние данные в своих интересах

Ты сможешь заставить любого парня открыть кошелёк, используя проверенный метод — флирт. Кокетство в виде нежных улыбок и светских бесед творит с парнями чудеса. Например, если объект твоего интереса замечен в баре, улыбнись и поговори с ним. Начни заигрывать: расскажи ему, какой он забавный, а ещё внимательно слушай. Вот увидишь: в нём проснутся инстинкты, и он угостит тебя коктейлем. Парни неспособны сопротивляться девушкам, которые делают первый шаг, даже если те не собираются вести игру до конца. Мужчины запрограммированы реагировать на внимание со стороны дам. Случайный флирт — лучший способ легко получить что-то недорогое практически от любого кавалера, даже если ты едва с ним знакома. Чтобы эта техника сработала, необязательно быть самой красивой женщиной в мире. Поверь, ты впечатлишься тем, сколь многого можно добиться, просто глядя спутнику в глаза и улыбаясь.

5. Оставляй мужчине подсказки

Если не хочешь, чтобы кавалер промахнулся с подарком, оставляй ему подсказки. Фото © Shutterstock

Парням нравится получать похвалу за игру в детектива, так что оставляй своему ненаглядному намёки на то, что тебе нравится. "Забудь" закрыть страничку интернет-магазина с духами или рубашкой, которые хочешь. Загни или обведи журнальные фото своих хотелок. Большинство мужчин ухватится за шанс сыграть в Шерлока, ведь они запрограммированы действовать, если что-то "обнаружат". Несмотря на то что эта техника не отнимет у тебя много времени, она удивительно эффективна. Не забудь похвалить его за то, что он "разузнал", о чём ты мечтала, когда получишь презент.

6. Просто попроси о подарке

Ты будешь удивлена, что многого можно добиться, просто попросив. Мужчины не любят отказывать. Говоря нет, избранник подразумевает, что не способен тебе угодить. Воспользуйся этим фактом и расскажи о том, чего хочешь. Мужчины запрограммированы быть добытчиками. Это ещё одна игра с феноменом альфа-самца. Однако будь осторожна: с любыми хитростями главное — не переусердствовать.

7. Приготовь любимому что-нибудь вкусненькое

Сила вкусного, заранее спланированного домашнего обеда огромна. Не зря существует выражение "Путь к сердцу мужчины лежит через желудок". Хорошо корми мужчину — и это побудит его с большей охотой покупать что-то для тебя. Хитрость в том, что, пока он ест, надо поделиться, чего ты хочешь. Намёки должны быть тонкие. Например, предложи что-то вроде: "Я увидела такое милое платье в Интернете... После того как ты поешь, давай сходим в торговый центр, чтобы я могла его примерить?" Не забудь состроить щенячьи глазки.

8. Дай мужчине почувствовать, что он тоже хочет этого подарка

Укажи на плюсы потенциальной покупки для него. Например, вскользь отметь, что свитер, о котором ты мечтаешь, подчеркнёт твою грудь. Если в подарок хочешь получить отпускной тур, обязательно напомни парню, как весело ему будет в поездке. Если он будет знать, что что-то получит от "сделки", он, скорее всего, с удовольствием тебя порадует.

9. Задержись в магазине (вместе с мужчиной, конечно)

Мужчины не любят ходить по магазинам, и на этом можно сыграть себе в плюс, просто нужно знать, как именно действовать на шопинге. Фото © Shutterstock

Мужчины не любят шопинг — факт. И это легко использовать себе во благо. Когда ты в магазине, пройдись и осмотри всё. Не торопись. Начни примерять одежду и попроси парня дождаться тебя, чтобы узнать его мнение о твоём выборе. Убедись, что взяла в примерочную все желаемые вещи. В конце концов по прошествии времени спутник захочет покончить с покупками и спросит, нашла ли ты всё запланированное. Ты можешь немного потянуть резину, и в итоге есть вероятность, что он купит то, что тебе нужно, лишь бы вернуться домой поскорее.

10. Покажи заинтересованность в конкретном презенте

Ты должна быть в курсе всех деталей об объекте твоего желания. Например, если грезишь о планшете, узнай обо всех его функциях и чем он лучше в сравнении с предыдущей моделью. Умей объяснить, чем гаджет улучшит твою жизнь, и дай парню знать об этом. Если речь о каком-то приспособлении для готовки, расскажи, для чего вообще оно нужно и как поможет с повседневными задачами. Мужчина увидит, что ты потратила время на сбор и анализ информации, и решит, что вещь тебе действительно необходима.

11. Не переусердствуй

Будь разумна в своих хотелках. Если ты станешь постоянно просить о вещах, которые бьют по бюджету любимого, легко от этого никому не будет. Поверь, изо дня в день обсуждать то, чего ваша пара себе позволить не может, контрпродуктивно. Если твои ожидания будут реалистичными, шансы на успех возрастут в разы.

12. Помни, что всё относительно

Используй метод относительной ценности, чтобы получить от мужчины то, о чём давно мечтаешь. Фото © Shutterstock

Отличный способ получить то, что хочешь, — использовать метод относительной ценности. Работает он так: укажи на что-то довольно дорогое, что тебе якобы хотелось бы иметь, но на самом деле не нужно. Выбери что-то, что находится на грани недосягаемости. Вот гипотетическая ситуация: "Любимый, посмотри на эту сумочку Prada! Она такая классная!" Ваш мужчина сразу же заметит, что аксессуар дорогой, ответит что-то вроде: "Я бы ни за что не стал платить три тысячи долларов за сумочку. Продолжай мечтать, милая".

Затем, когда вы пойдёте по магазинам, подними вопрос о вещи, более доступной по цене, которую ты действительно хотела всё это время. Поскольку она относительно дешевле, чем твой последний неоправданно дорогой запрос, кавалер будет гораздо более расположен к покупке. "А как насчёт этой сумки Louis Vuitton? Она стоит вдвое дешевле Prada". — "Это более реалистично, дорогая. Пошли купим". Мощная техника, как подвести мужчину к подарку.

13. Будь прямолинейна

Мужчине иногда трудно понять, чего хочет женщина, несмотря на все попытки дамы намекнуть. Если парень не может читать твои мысли, просто скажи ему, чего именно хочешь. Перед праздниками, например днём рождения, можно выдать своему защитнику лист желаний с подарками, которые рассчитываешь получить.

14. Будь счастлива и терпелива, несмотря ни на что

Если мужчина не преподносит того, о чём ты мечтаешь, ни в коем случае не закатывай истерик, наоборот, будь ласковой, понимающей, любящей. Фото © Shutterstock

Если мужчина не дарит тебе всё, чего ты хочешь, не закатывай истерик, советует редактор Анна Николсон. Дай ему понять, что ты любишь его. Когда придёт время, он вспомнит и вытащит свою кредитку. Пока ждёшь, когда же кавалер подарит что-то определённое, он может удивить тебя — втайне приобрести твою хотелку, что сделает этот презент ещё более особенным.