Девушки с этими именами навсегда лишены женского счастья

Верить или нет в особую энергетику имени, которым собираетесь назвать дочь, — только ваш выбор. Но определённые совпадения со знаком зодиака, характером и числом судьбы могут наполнить жизнь будущей взрослой барыни множеством неприятных событий. Так получилось, что обладательницы следующих имён часто сталкиваются с проблемами на личном фронте — у них не складываются отношения с мужчинами. Кто рискует так и не познать женского счастья?

Женщина по имени Лариса

Носительница имени Лариса часто меняет поведение и привычки, чем отталкивает мужчин, в которых влюблена. Фото © Freepik

Характер дамы с этим именем может меняться всю жизнь — основа этому лежит в окружении женщины. Лариса часто подстраивается под остальных, отчего теряет каждый раз частичку себя настоящей. Становится идеалом для избранника, но только на период влюблённости. После конфетно-букетного периода Лара решает, что больше притворяться смысла нет — партнёр ведь уже точно с ней не расстанется. Но именно из-за обмана и резких изменений в поведении мужчины пугаются и разрывают отношения с дамочкой.

Девушка Кира

Желая сделать лучше, женщина по имени Кира принимается критиковать кавалеров, чем только сильно их раздражает. Парни расценивают такие поучения как попытку контроля. Фото © Freepik

Женщина по имени Кира невероятно обаятельна, мила и заботлива. Она может расположить к себе мужчину с любым характером всего за несколько встреч, а её манеры и поведение сводят с ума. Но есть и обратная сторона медали. Носительница имени Кира любит критиковать и вечно подсказывать ненаглядному, что и как правильно делать. Её мотивы так поступать самые благие, а вот со стороны кажется, что дамочка лишь придирается и "пилит" ни за что. Из-за такого поведения многие избранники не желают продолжать отношения с Кирой, потому что чувствуют себя рядом с ней как с постоянно недовольной мамой.

Эльвира

Романтичная и скромная Эльвира всегда ждёт чуда и большой любви. Потому нередко ведётся на манипуляции парней, кто играет на первых свиданиях принцев. Фото © Freepik

Прекрасные носительницы имени Эльвира имеют покладистый характер. Такие женщины не умеют и не любят конфликтовать, из-за чего оказываются в невыгодном для себя положении. Охарактеризовать мадам, кого так назвали, можно как скромную и верящую в большую, светлую любовь, а потому немного наивную. Чаще всего именно девушка по имени Эльвира влипает в отношения с тиранами и манипуляторами, кто нещадно использует возлюбленную в своих целях. Потому что такие токсичные личности умеют показаться в глазах женщины долгожданными принцами. А когда маски сняты, Эле не хватит сил и смелости уйти от супруга.

Женщина по имени Алла

Обладательницы имени Алла — женщины страстные, умеющие добиваться своего. Только вот иногда совершенно не способны контролировать то, о чём и как говорят. Фото © Freepik

Соблазнительная и страстная, женщина с этим именем тонко манипулирует мужчинами и умеет добиваться своего. Но эта способность делает Аллу счастливой лишь на короткое время. Покорность кавалеров больше навевает скуку, чем радость. Первое время после знакомства она покажет себя образцовой и интеллигентной мадам, возможно, уже изначально завысив планку для будущего партнёра. А причины, почему никак не получается найти женское счастье, — в разговорах. Если Алла не будет следить за словами, рискует растерять не только друзей и знакомых, но и разрушить собственные отношения. Что уже происходило, и не раз.