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9 февраля, 09:30

Девушки с этими именами навсегда лишены женского счастья

Они словно прокляты: женщины, которых назвали определёнными именами, просто не могут долго оставаться счастливыми. Их будни наполнены проблемами и суровыми испытаниями, связанными с личной жизнью.

Верить или нет в особую энергетику имени, которым собираетесь назвать дочь, — только ваш выбор. Но определённые совпадения со знаком зодиака, характером и числом судьбы могут наполнить жизнь будущей взрослой барыни множеством неприятных событий. Так получилось, что обладательницы следующих имён часто сталкиваются с проблемами на личном фронте — у них не складываются отношения с мужчинами. Кто рискует так и не познать женского счастья?

Женщина по имени Лариса

Носительница имени Лариса часто меняет поведение и привычки, чем отталкивает мужчин, в которых влюблена. Фото © Freepik

Носительница имени Лариса часто меняет поведение и привычки, чем отталкивает мужчин, в которых влюблена. Фото © Freepik

Характер дамы с этим именем может меняться всю жизнь — основа этому лежит в окружении женщины. Лариса часто подстраивается под остальных, отчего теряет каждый раз частичку себя настоящей. Становится идеалом для избранника, но только на период влюблённости. После конфетно-букетного периода Лара решает, что больше притворяться смысла нет — партнёр ведь уже точно с ней не расстанется. Но именно из-за обмана и резких изменений в поведении мужчины пугаются и разрывают отношения с дамочкой.

Девушка Кира

Желая сделать лучше, женщина по имени Кира принимается критиковать кавалеров, чем только сильно их раздражает. Парни расценивают такие поучения как попытку контроля. Фото © Freepik

Желая сделать лучше, женщина по имени Кира принимается критиковать кавалеров, чем только сильно их раздражает. Парни расценивают такие поучения как попытку контроля. Фото © Freepik

Женщина по имени Кира невероятно обаятельна, мила и заботлива. Она может расположить к себе мужчину с любым характером всего за несколько встреч, а её манеры и поведение сводят с ума. Но есть и обратная сторона медали. Носительница имени Кира любит критиковать и вечно подсказывать ненаглядному, что и как правильно делать. Её мотивы так поступать самые благие, а вот со стороны кажется, что дамочка лишь придирается и "пилит" ни за что. Из-за такого поведения многие избранники не желают продолжать отношения с Кирой, потому что чувствуют себя рядом с ней как с постоянно недовольной мамой.

Эльвира

Романтичная и скромная Эльвира всегда ждёт чуда и большой любви. Потому нередко ведётся на манипуляции парней, кто играет на первых свиданиях принцев. Фото © Freepik

Романтичная и скромная Эльвира всегда ждёт чуда и большой любви. Потому нередко ведётся на манипуляции парней, кто играет на первых свиданиях принцев. Фото © Freepik

Прекрасные носительницы имени Эльвира имеют покладистый характер. Такие женщины не умеют и не любят конфликтовать, из-за чего оказываются в невыгодном для себя положении. Охарактеризовать мадам, кого так назвали, можно как скромную и верящую в большую, светлую любовь, а потому немного наивную. Чаще всего именно девушка по имени Эльвира влипает в отношения с тиранами и манипуляторами, кто нещадно использует возлюбленную в своих целях. Потому что такие токсичные личности умеют показаться в глазах женщины долгожданными принцами. А когда маски сняты, Эле не хватит сил и смелости уйти от супруга.

Женщина по имени Алла

Обладательницы имени Алла — женщины страстные, умеющие добиваться своего. Только вот иногда совершенно не способны контролировать то, о чём и как говорят. Фото © Freepik

Обладательницы имени Алла — женщины страстные, умеющие добиваться своего. Только вот иногда совершенно не способны контролировать то, о чём и как говорят. Фото © Freepik

Соблазнительная и страстная, женщина с этим именем тонко манипулирует мужчинами и умеет добиваться своего. Но эта способность делает Аллу счастливой лишь на короткое время. Покорность кавалеров больше навевает скуку, чем радость. Первое время после знакомства она покажет себя образцовой и интеллигентной мадам, возможно, уже изначально завысив планку для будущего партнёра. А причины, почему никак не получается найти женское счастье, — в разговорах. Если Алла не будет следить за словами, рискует растерять не только друзей и знакомых, но и разрушить собственные отношения. Что уже происходило, и не раз.

И если некоторым дамам никак не повезёт встретить вторую половинку, то есть и те, кто не способен подолгу оставаться с одним мужчиной. Кто из женщин всегда бросает мужей? Рассказывали по ссылке ниже.

Эти три имени носят женщины, которые всегда бросают мужей

Эти три имени носят женщины, которые всегда бросают мужей

Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова

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