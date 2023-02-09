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9 февраля, 08:11

6 секретов семейного психолога, как распознать мошенника на сайте знакомств

Семейный психолог Лана Ланская объяснила Лайфу, какими действиями выдают себя мошенники с сайтов знакомств и как девушке обезопасить себя, чтобы не влипнуть в плохую историю.

Скамеры, пикаперы и брачные аферисты — к сожалению, это не герои фэнтезийных книг, а мужчины вокруг нас. Реальные настолько, что с ними сталкивалась буквально каждая. В конце концов, представляются они не как мошенники, что естественно, а вполне себе безобидно: "Привет, я Иван" или "Я Денис, познакомимся?". Малинник для таких лжепринцев, как уже можно было догадаться, — сайты и приложения для знакомств. Как понять, что общаешься с мошенником, Лайфу рассказала семейный психолог Лана Ланская. И ещё подробно расписала маски, под которыми скрываются аферисты.

Кто такие скамеры на сайтах знакомств?

Скамер с сайта знакомств готов признаться в чувствах после непродолжительного общения, и это должно насторожить девушку. Фото © Shutterstock

Скамер с сайта знакомств готов признаться в чувствах после непродолжительного общения, и это должно насторожить девушку. Фото © Shutterstock

Как действует скамер в приложениях для знакомств? Это тот мужчина, который ищет только серьёзные отношения — спутницу жизни. Он читает те же книги и смотрит те же фильмы, что и избранница (на самом же деле — жертва), а ещё, возможно, одинок и богат. С первой же минуты знакомства во вселенной такого кавалера существует лишь одна дама, и вот он уже готов признаться в чувствах, которые переполняют.

Звучит хорошо, не так ли? Пожалуй, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Похоже на очередной поверхностный фанфикшн, но никак не реальную жизнь. Не то чтобы лёгким историям о любви нет места — есть, конечно, но на книжной полке. А здесь и сейчас познакомьтесь, этот идеальный мужчина — типичный скамер. Кажется, что этим исчерпываются его уловки, а он такой один? Если бы! Под маской принца Чарминга может оказаться и пикапер, и брачный аферист. Давайте разберёмся, как их вычислить, чтобы вы не стали героиней новой части "Афериста из Tinder"

Лана Ланская

Семейный психолог

<p>Звучит хорошо, не так ли? Пожалуй, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Похоже на очередной поверхностный фанфикшн, но никак не реальную жизнь. Не то чтобы лёгким историям о любви нет места — есть, конечно, но на книжной полке. А здесь и сейчас познакомьтесь, этот идеальный мужчина — типичный скамер. Кажется, что этим исчерпываются его уловки, а он такой один? Если бы! Под маской принца Чарминга может оказаться и пикапер, и брачный аферист. Давайте разберёмся, как их вычислить, чтобы вы не стали героиней новой части "Афериста из Tinder"</p>
<p>Звучит хорошо, не так ли? Пожалуй, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Похоже на очередной поверхностный фанфикшн, но никак не реальную жизнь. Не то чтобы лёгким историям о любви нет места — есть, конечно, но на книжной полке. А здесь и сейчас познакомьтесь, этот идеальный мужчина — типичный скамер. Кажется, что этим исчерпываются его уловки, а он такой один? Если бы! Под маской принца Чарминга может оказаться и пикапер, и брачный аферист. Давайте разберёмся, как их вычислить, чтобы вы не стали героиней новой части "Афериста из Tinder"</p>

Как действует пикапер?

Это хорошо звучащее слово пришло из английского, но на деле не сулит ничего хорошего: pick up — техники соблазнения женщин и достижения сексуального успеха. Уважением к леди тут и не пахнет, так что ублажать эго пикапера мы точно не будем! Смотрите в оба — возможно, перед вами именно он, если:

  • мужчина ведёт себя очень активно, унижая или же засыпая комплиментами, — так он выводит жертву на эмоции;
  • откровенно льстит и говорит всё, что вы хотите услышать;
  • он часто и нежно касается вас, склоняет к сексу, а сразу после пропадает;
  • исчезает со всех радаров и выходит на связь лишь неделю спустя.

И, вообще, он так сильно старается, что это даже пугает. Встречали ведь вы таких? Всё это тревожные звоночки, и у такого мужчины на уме явно не серьёзные отношения и семья, о которых он говорит

Лана Ланская

Семейный психолог

<p>И, вообще, он так сильно старается, что это даже пугает. Встречали ведь вы таких? Всё это тревожные звоночки, и у такого мужчины на уме явно не серьёзные отношения и семья, о которых он говорит</p>
<p>И, вообще, он так сильно старается, что это даже пугает. Встречали ведь вы таких? Всё это тревожные звоночки, и у такого мужчины на уме явно не серьёзные отношения и семья, о которых он говорит</p>

Как понять, что мужчина брачный аферист?

Брачный аферист может попросить у новой знакомой денег в долг, естественно, пообещает всё вернуть как только, так сразу, но верить в такие басни бессмысленно. Фото © Shutterstock

Брачный аферист может попросить у новой знакомой денег в долг, естественно, пообещает всё вернуть как только, так сразу, но верить в такие басни бессмысленно. Фото © Shutterstock

Этот персонаж в реальности не видит себя в роли верного мужа и заботливого отца. Всё, что ему нужно для полного счастья, — деньги. В принципе, понять такую цель можно, но никак не средства, которыми он её оправдывает! Итак, перед вами не кто иной, как брачный аферист, если:

  • он занят чисто мужским делом — например, полковник в отставке или разорившийся бизнесмен;
  • с ним случилась трагедия (спойлер: ложь), и он тут же готов взвалить решение его бед на вас;
  • задаривает вас комплиментами и подарками (вопрос — а откуда тогда у него на них деньги?);
  • а ещё ему срочно, очень срочно нужны деньги, но вернёт он, разумеется, даже больше.

Потому помните, что знакомства онлайн — это классно, но не забывайте о главном — безопасности

Лана Ланская

Семейный психолог

<p>Потому помните, что знакомства онлайн — это классно, но не забывайте о главном — безопасности</p>
<p>Потому помните, что знакомства онлайн — это классно, но не забывайте о главном — безопасности</p>

Как обезопасить себя на сайте знакомств?

Есть несколько постулатов, как вести себя с мужчиной с сайта знакомств, которые не подлежат обсуждению:

  1. Не используйте рабочую или личную почту, а лучше создайте новую: так ваши данные будут в сохранности.
  2. Купите самый простой телефон и заведите дополнительный номер, чтобы основной знали лишь те, кому вы доверяете.
  3. Не ходите на свидание с тем, кого не видели на фото, — считайте, это табу.
  4. Встречайтесь только днём и только в людных местах.
  5. Никогда не давайте мужчине свой адрес и не садитесь к нему в машину на первой же встрече.
  6. Не знакомьтесь с теми, кто сразу разводит вас на эмоции, говоря обидные или же приятные вещи.

Чего греха таить, приложения и сайты знакомств — вещь увлекательная. Но не дайте обитающим там скамерам увлечь вас в свои сети! Всегда будьте предусмотрительны и настороже. Следуйте нашим советам и не недооценивайте интуицию: сердце не обманешь, и если вам кажется, то вам не кажется вовсе. Любовь ценна, но ваше благополучие бесценно. Так что знакомьтесь, общайтесь, ходите на свидания и держите ухо востро

Лана Ланская

Семейный психолог

<p>Чего греха таить, приложения и сайты знакомств — вещь увлекательная. Но не дайте обитающим там скамерам увлечь вас в свои сети! Всегда будьте предусмотрительны и настороже. Следуйте нашим советам и не недооценивайте интуицию: сердце не обманешь, и если вам кажется, то вам не кажется вовсе. Любовь ценна, но ваше благополучие бесценно. Так что знакомьтесь, общайтесь, ходите на свидания и держите ухо востро</p>
<p>Чего греха таить, приложения и сайты знакомств — вещь увлекательная. Но не дайте обитающим там скамерам увлечь вас в свои сети! Всегда будьте предусмотрительны и настороже. Следуйте нашим советам и не недооценивайте интуицию: сердце не обманешь, и если вам кажется, то вам не кажется вовсе. Любовь ценна, но ваше благополучие бесценно. Так что знакомьтесь, общайтесь, ходите на свидания и держите ухо востро</p>
Что написать мужчине, чтобы точно ответил: Секреты женского пикапа от психолога

Что написать мужчине, чтобы точно ответил: Секреты женского пикапа от психолога

Ранее Лайф порассуждал о скрытых преимуществах жизни без отношений, о которых мало кто задумывается.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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