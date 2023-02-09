6 секретов семейного психолога, как распознать мошенника на сайте знакомств

Скамеры, пикаперы и брачные аферисты — к сожалению, это не герои фэнтезийных книг, а мужчины вокруг нас. Реальные настолько, что с ними сталкивалась буквально каждая. В конце концов, представляются они не как мошенники, что естественно, а вполне себе безобидно: "Привет, я Иван" или "Я Денис, познакомимся?". Малинник для таких лжепринцев, как уже можно было догадаться, — сайты и приложения для знакомств. Как понять, что общаешься с мошенником, Лайфу рассказала семейный психолог Лана Ланская. И ещё подробно расписала маски, под которыми скрываются аферисты.

Кто такие скамеры на сайтах знакомств?

Скамер с сайта знакомств готов признаться в чувствах после непродолжительного общения, и это должно насторожить девушку. Фото © Shutterstock

Как действует скамер в приложениях для знакомств? Это тот мужчина, который ищет только серьёзные отношения — спутницу жизни. Он читает те же книги и смотрит те же фильмы, что и избранница (на самом же деле — жертва), а ещё, возможно, одинок и богат. С первой же минуты знакомства во вселенной такого кавалера существует лишь одна дама, и вот он уже готов признаться в чувствах, которые переполняют.

Звучит хорошо, не так ли? Пожалуй, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Похоже на очередной поверхностный фанфикшн, но никак не реальную жизнь. Не то чтобы лёгким историям о любви нет места — есть, конечно, но на книжной полке. А здесь и сейчас познакомьтесь, этот идеальный мужчина — типичный скамер. Кажется, что этим исчерпываются его уловки, а он такой один? Если бы! Под маской принца Чарминга может оказаться и пикапер, и брачный аферист. Давайте разберёмся, как их вычислить, чтобы вы не стали героиней новой части "Афериста из Tinder" Лана Ланская Семейный психолог

Как действует пикапер?

Это хорошо звучащее слово пришло из английского, но на деле не сулит ничего хорошего: pick up — техники соблазнения женщин и достижения сексуального успеха. Уважением к леди тут и не пахнет, так что ублажать эго пикапера мы точно не будем! Смотрите в оба — возможно, перед вами именно он, если: мужчина ведёт себя очень активно, унижая или же засыпая комплиментами, — так он выводит жертву на эмоции;

откровенно льстит и говорит всё, что вы хотите услышать;

он часто и нежно касается вас, склоняет к сексу, а сразу после пропадает;

исчезает со всех радаров и выходит на связь лишь неделю спустя.

И, вообще, он так сильно старается, что это даже пугает. Встречали ведь вы таких? Всё это тревожные звоночки, и у такого мужчины на уме явно не серьёзные отношения и семья, о которых он говорит Лана Ланская Семейный психолог

Как понять, что мужчина брачный аферист?

Брачный аферист может попросить у новой знакомой денег в долг, естественно, пообещает всё вернуть как только, так сразу, но верить в такие басни бессмысленно. Фото © Shutterstock

Этот персонаж в реальности не видит себя в роли верного мужа и заботливого отца. Всё, что ему нужно для полного счастья, — деньги. В принципе, понять такую цель можно, но никак не средства, которыми он её оправдывает! Итак, перед вами не кто иной, как брачный аферист, если: он занят чисто мужским делом — например, полковник в отставке или разорившийся бизнесмен;

с ним случилась трагедия (спойлер: ложь), и он тут же готов взвалить решение его бед на вас;

задаривает вас комплиментами и подарками (вопрос — а откуда тогда у него на них деньги?);

а ещё ему срочно, очень срочно нужны деньги, но вернёт он, разумеется, даже больше.

Потому помните, что знакомства онлайн — это классно, но не забывайте о главном — безопасности Лана Ланская Семейный психолог

Как обезопасить себя на сайте знакомств?

Есть несколько постулатов, как вести себя с мужчиной с сайта знакомств, которые не подлежат обсуждению: Не используйте рабочую или личную почту, а лучше создайте новую: так ваши данные будут в сохранности. Купите самый простой телефон и заведите дополнительный номер, чтобы основной знали лишь те, кому вы доверяете. Не ходите на свидание с тем, кого не видели на фото, — считайте, это табу. Встречайтесь только днём и только в людных местах. Никогда не давайте мужчине свой адрес и не садитесь к нему в машину на первой же встрече. Не знакомьтесь с теми, кто сразу разводит вас на эмоции, говоря обидные или же приятные вещи.

Чего греха таить, приложения и сайты знакомств — вещь увлекательная. Но не дайте обитающим там скамерам увлечь вас в свои сети! Всегда будьте предусмотрительны и настороже. Следуйте нашим советам и не недооценивайте интуицию: сердце не обманешь, и если вам кажется, то вам не кажется вовсе. Любовь ценна, но ваше благополучие бесценно. Так что знакомьтесь, общайтесь, ходите на свидания и держите ухо востро Лана Ланская Семейный психолог