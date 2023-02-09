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9 февраля, 11:15

10 голодных мордочек, которые хочется покормить... и посмеяться от души

Эти мордочки могут выпросить вкусняшку у кого угодно... Ну и рассмешить. Собрали 10 фото голодных питомцев, которые, кажется, уже готовы на революцию.

"Этот милашка ненавязчиво намекает, что проголодался", — InventoryCheater.

Фото © Reddit / InventoryCheater

Фото © Reddit / InventoryCheater

"Я так понимаю, он проголодался?" alexarbusto.

Фото © Reddit / alexarbusto

Фото © Reddit / alexarbusto

"Это Луна, она появилась у меня под дверью во время метели посреди зимы, холодная и голодная", — valpal187.

Фото © Reddit / valpal187

Фото © Reddit / valpal187

"Когда мой кот голоден, он всегда выдаёт странные гримасы", — Tryhardzy.

Фото © Reddit / Tryhardzy

Фото © Reddit / Tryhardzy

"Голодный и злой!" Infinite_Science.

Фото © Reddit / Infinite_Science

Фото © Reddit / Infinite_Science

"Такой голодный, что немного увлёкся", — walid717.

Фото © Reddit / walid717

Фото © Reddit / walid717

"Новый щенок моего друга проголодался", — generalT.

Фото © Reddit / generalT

Фото © Reddit / generalT

"Ну? Ты всё? Я есть хочу", — n3o7.

Фото © Reddit / n3o7

Фото © Reddit / n3o7

"Герберт очень голодный!" expertdogsnuggler.

Фото © Reddit / expertdogsnuggler

Фото © Reddit / expertdogsnuggler

"Она всегда голодная. Её всегда нужно кормить. Она постоянно должна что-то есть. Эта морда", — StcStasi.

Фото © Reddit / StcStasi

Фото © Reddit / StcStasi

10 пушистых громадин, которые не только в разы больше обычных питомцев, но и милее во столько же

10 пушистых громадин, которые не только в разы больше обычных питомцев, но и милее во столько же

Обложка ©

Reddit / InventoryCheater, StcStasi

Сергей Трофимов

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