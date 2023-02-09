10 голодных мордочек, которые хочется покормить... и посмеяться от души
Эти мордочки могут выпросить вкусняшку у кого угодно... Ну и рассмешить. Собрали 10 фото голодных питомцев, которые, кажется, уже готовы на революцию.
"Этот милашка ненавязчиво намекает, что проголодался", — InventoryCheater.
Фото © Reddit / InventoryCheater
"Я так понимаю, он проголодался?" — alexarbusto.
Фото © Reddit / alexarbusto
"Это Луна, она появилась у меня под дверью во время метели посреди зимы, холодная и голодная", — valpal187.
Фото © Reddit / valpal187
"Когда мой кот голоден, он всегда выдаёт странные гримасы", — Tryhardzy.
Фото © Reddit / Tryhardzy
"Голодный и злой!" — Infinite_Science.
Фото © Reddit / Infinite_Science
"Такой голодный, что немного увлёкся", — walid717.
Фото © Reddit / walid717
"Новый щенок моего друга проголодался", — generalT.
Фото © Reddit / generalT
"Ну? Ты всё? Я есть хочу", — n3o7.
Фото © Reddit / n3o7
"Герберт очень голодный!" — expertdogsnuggler.
Фото © Reddit / expertdogsnuggler
"Она всегда голодная. Её всегда нужно кормить. Она постоянно должна что-то есть. Эта морда", — StcStasi.
Фото © Reddit / StcStasi
Reddit / InventoryCheater, StcStasi