10 голодных мордочек, которые хочется покормить... и посмеяться от души

"Этот милашка ненавязчиво намекает, что проголодался", — InventoryCheater.

Фото © Reddit / InventoryCheater

"Я так понимаю, он проголодался?" — alexarbusto.

Фото © Reddit / alexarbusto

"Это Луна, она появилась у меня под дверью во время метели посреди зимы, холодная и голодная", — valpal187.

Фото © Reddit / valpal187

"Когда мой кот голоден, он всегда выдаёт странные гримасы", — Tryhardzy.

Фото © Reddit / Tryhardzy

Фото © Reddit / Infinite_Science

"Такой голодный, что немного увлёкся", — walid717.

Фото © Reddit / walid717

"Новый щенок моего друга проголодался", — generalT.

Фото © Reddit / generalT

"Ну? Ты всё? Я есть хочу", — n3o7.

Фото © Reddit / n3o7

"Герберт очень голодный!" — expertdogsnuggler.

Фото © Reddit / expertdogsnuggler

"Она всегда голодная. Её всегда нужно кормить. Она постоянно должна что-то есть. Эта морда", — StcStasi.