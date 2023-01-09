Эти украшения носят девушки, которых стоит опасаться, — вынесут мозг и оставят без денег

Мужчинам может казаться, что их возлюбленные выбирают аксессуары по принципу "чтобы блестело и красиво смотрелось". Но это не совсем так. Есть прямая связь между отрицательными качествами женщины и украшениями, которые дама выбирает. Как и одежда, "цацки" могут многое рассказать о девушке и её подсознательных желаниях и намерениях. Например, любительницы следующих типов украшений вполне способны устроить кавалеру ад на земле. Какие аксессуары носят барышни, кого стоит обходить стороной?

Любительница брендов

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Что можно сказать про даму, которую интересуют украшения только от именитых и дорогих брендов? Как минимум то, что подсознательная тяга к вещам известных марок говорит о желании выделиться. Мадам пытается сделать всё, чтобы на неё обратили внимание. Логотипы — одна из форм визуальной коммуникации. Если девушка постоянно выбирает брендовые вещи, аксессуары и обувь, это очень явно указывает на её желание быть в центре внимания. С такой женщиной достаточно сложно жить, ведь и украшения стоят немалых денег, и её стремление быть на виду может стать большой проблемой для партнёра.

Девушка носит только украшения из серебра

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Принято считать, что только золотые украшения намекают на алчность владельца. Но оказывается, и желание носить исключительно серебряные аксессуары может раскрыть не слишком приятные стороны характера девушки. Личности, кто носит одно серебро, часто бывают самоуверенными, а ещё падки на деньги. Их трудно удивить, как и добиться расположения. Может оказаться и так, что женщина закрутит роман с мужчиной не из-за симпатии, а из-за привлекательной суммы на его банковском счету.

Мадам с пирсингом

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Считается ли пирсинг украшением? Конечно. Нестандартным, но всё тем же аксессуаром, у которого цель — украсить владельца. Если у вашей избранницы есть пирсинг — даже второй прокол на мочке уха, не говоря уже о губе, крыле носа или пупке, про неё следует знать следующее. Удивительно, но такие женщины — невозможные перфекционистки. Они будут переделывать и выносить всем мозг, пока не добьются идеального для себя результата. Вторая особенность девушек с пирсингом — упрямство. Настойчивые, решительные и порой очень принципиальные в действиях. Если ваша вторая половинка любит пирсинг, знайте, что скучать с ней не получится.

Поклонница винтажных украшений

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Нестандартно, красиво и часто дорого. Что о характере женщины может рассказать её увлечение винтажем? Она трудоголичка. Как-то так сложилось, что подобного типа украшения чаще всего выбирают именно те, кто не умеет отдыхать. Но это не сулит им желанного успеха. Девушка, носящая винтажные аксессуары, постоянно упускает удачные возможности для личностного роста или продвижения в карьере. А всё из-за полного погружения в собственные мысли. Но если вашей ненаглядной немного за 30, а из украшений она надевает только винтаж, остерегайтесь занудства. Такие дамочки чаще всего оказываются невозможными душнилами.

Фанатка хендмейда

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