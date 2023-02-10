Эти пять имён носят самые мудрые женщины

Все знают героиню русских сказок Василису Премудрую. А какие ещё имена носят девушки, поражающие острым умом и осведомлённостью во всех вопросах?

Елизавета

Лиза — перфекционистка, которая преуспевает во всех вопросах. Это имя награждает носительницу практическим интеллектом, и в этой области девушке нет равных. Елизавета остроумна, готова докапываться до истины, а ещё обладает трудовой этикой. Именно к Лизе подружки идут за советом, а коллеги прислушиваются к её точке зрения. Такая дама обожает нести пользу людям, а ещё с радостью решает проблемы, которых другие избегают. Для Елизаветы неразрешимых загадок не существует.

Вероника

Вероника желает, чтобы все в окружении видели её превосходство, потому не стесняется хвастаться интеллектом. Фото © Shutterstock

Обладательница имени Вероника — девушка очень гордая и никогда в себе не сомневается. Она знает, как работать над собой, ведь для неё крайне важна репутация. Ника не стесняется хвастать интеллектом на публику, чтобы все увидели её превосходство. Острый ум и сообразительность Вероника использует для продвижения собственных интересов. Эта женщина без стеснения выставляет напоказ свою подкованность, ведь ещё с детства знает, что она умница.

Анастасия

Настя очень общительна и инициативна, благодаря этому у окружающих о ней складывается положительное впечатление. Девушку с этим именем считают интеллектуалкой. Анастасия предпочитает опираться на собственный опыт и передаёт его приятельницам, убеждая принять её мнение по тому или иному вопросу. Если вам нужен дельный совет, обращайтесь к Насте — не прогадаете. Такая дама годами нарабатывает авторитет и имеет репутацию мудрейшей в коллективе.

Валерия

Лера не будет скрывать компетентности и знаний, косить "под дурочку", лишь бы добиться желаемого. Фото © Shutterstock

Лера — дама с претензиями, любую вещь подвергает оценке. Она, даже если внешне шикарна, не жалеет усилий, когда нужно показать интеллект, именно умом и знаниями привлечь к себе внимание. Если Валерия уверена в своём опыте, она не будет скрывать его, косить "под дурочку", чтобы добиться желаемого. Напротив, такая женщина поделится всем, в чём компетентна.

Марина