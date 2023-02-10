6 идей, как нарядиться на работу, чтобы не быть серой мышью

Проблема подбора рабочего гардероба знакома, пожалуй, каждой женщине. Усугубляется ситуация, если начальство предъявляет чёткие требования к одежде, а у дамы нет никакого желания быть как все, серой мышью, потерять уникальность в строгом костюме. Дизайнер Валерия Утушкина поделилась приёмами, как создать интересный образ и при этом соблюсти дресс-код.

Спортивный шик

Если работа на ногах, главное — удобство обуви. Можно выбрать стиль спортшик, например белые кеды на широкой подошве. Фото © Shutterstock

Как часто девушки мучаются болями в ногах, если приходится целый день вышагивать на каблуках. А иногда и пары часов достаточно, если колодка неудобная. Потому мечта многих работниц — поскорее запрыгнуть в мягкую обувь! Если действительно сложно или по работе нужно много бегать по офису, не мучайте себя. Лучший выбор — белые кеды на массивной подошве. Такая обувь шикарно смотрится с широкими брюками, а наверх можно надеть футболку, рубашку, джемпер или свитер — зимний вариант. В костюме спортшик вы будете выглядеть лёгкой и энергичной леди.

Яркий элемент вместо банальщины

Если дресс-код в компании не особо строгий или есть послабления по пятницам, обратите внимание на такую необычную деталь, как цветные плотные колготки. Особенно интересно они смотрятся под юбкой длины макси или миди: яркий цвет не будет отвлекать коллег, лишь периодически мелькать, например, когда вы идёте.

Собирайте монохромный тёмный образ и добавляйте такую заметную деталь. Но учтите, с мини-юбкой яркие колготки могут выглядеть не совсем уместно для рабочей обстановки Валерия Утушкина Дизайнер

Стиль и уют

Не забывайте, что уютно можно выглядеть не только в домашнем халате, но и тёплом кардигане для офиса, который согреет в зимние морозы. Фото © Shutterstock

Чтобы не превратиться в серую мышь, строгий деловой костюм разбавьте уютной деталью. Например, светлой монохромной одеждой — утеплённым гольфом с высоким горлом, юбкой и высокими сапогами. А поверх можно накинуть вязаный кардиган с рукавами свободного кроя. Завершит образ лёгкая, несколько объёмная причёска.

Водолазка

Некоторые девушки уверены, водолазки уже давно вышли из моды: они перетянут тело, особенно не модельных параметров, словно колбасу на прилавке. Однако фешен-блогеры доказывают обратное: в водолазках или гольфах/бадлонах особенно комфортно в холода. Небольшой ворот прикроет несовершенства шеи, при этом не утяжелит образ.

В офисный гардероб включите водолазки белого и чёрного цветов. Они прекрасно сочетаются с пиджаком, жилеткой и широкими брюками. Помните, что под водолазку нужно надевать бежевый, гладкий бюстгальтер Валерия Утушкина Дизайнер

Классическая двойка

Классическая двойка — пиджак + брюки — костюм, который должен быть в гардеробе каждой деловой дамы. Фото © Shutterstock

От брючного костюма никуда не деться — это база. Огромный плюс, что с ним можно создать действительно много образов. Чтобы выглядеть, словно сошли с подиума, купите костюм с широкими брюками высокой посадки. Пиджак выбирайте прямого, свободного кроя, на пуговицу не застёгивайте. Просторный костюм прекрасно сочетается со строгой рубашкой контрастного цвета. Разбавить образ можно интересной обувью — лоферами на толстой подошве, белыми кедами или яркими лодочками. Акцентом станет сумка — она должна быть под стиль обуви.

Лаконичность и удобство

Случается, что на работу идти совсем не хочется и из кровати на улицу вы согласны вылезти только в пижаме или домашней одежде. Если на душе тоска, а настроение меланхоличное, наденьте максимально комфортные, при этом стильные вещи, пишет "Вечерняя Москва". Отличным выбором станут мягкий пуловер в светлых оттенках, прямые классические брюки, аккуратные ботильоны. Поверх дизайнер рекомендует надеть свободный удлинённый пиджак или пальто. Сумка в таком образе должна быть небольшой.

Выбирайте мягкие, нейтральные, пастельные оттенки. Чтобы добавить немного акцентов, наденьте массивные серьги или крупную подвеску. Выглядит просто, но так стильно! Валерия Утушкина Дизайнер