8 повседневных привычек, которые старят вас и убивают красоту

Некоторые считают, что поддерживать собственную красоту и молодость можно лишь правильным питанием, походами к косметологу, регулярными занятиями спортом. Но на деле это только половина работы. Если не хотите состариться раньше времени и превратиться в подобие шарпея, следует как можно скорее искоренить у себя эти обыденные, но такие вредные привычки.

1. Сон на животе или боку

Да, оказывается, любимая поза во сне способна влиять на внешний вид. И если вам за 25, в попытках сохранить молодость и красоту следует приучить себя спать на спине. Почему? Наверняка вы замечали, что после сна на животе или боку в зеркале утром видите помятое лицо. Такая "красота" появляется из-за уже замедлившихся процессов регенерации и обновления клеток. Меньше коллагена — меньше упругости. Значит, следы от складок наволочки разглаживаться будут гораздо дольше.

2. Покусывание губ

Такой жест уместен на свидании, если хотите продолжения. А вот повседневная привычка кусать губы лишает красоты. Фото © shutterstock

Если вы на свидании и пытаетесь соблазнить понравившегося мужчину, периодическое покусывание губ будет намёком на зелёный свет. А вот в повседневности этого делать не стоит. Да, эта привычка могла появиться из-за нервного расстройства, но отучайтесь кусать губы. Помните, что язвочки на них — не только некрасиво, но и болезненно.

3. Подпирание лица рукой

Вам скучно на совещании или приходится уже который час просматривать на мониторе фотографии подруги из отпуска — что вы делаете в такой ситуации? Скорее всего, подпираете подборок или щёку кулаком. Делать так изо дня в день вредно. Привычка облокачиваться на руку убивает красоту, ведь ваша подъязычная кость постепенно перемещается, блокируя кровообращение. Отсюда и появляется всем ненавистный второй подбородок.

4. Просмотр социальных сетей перед сном

Голубой свет от экрана смартфона блокирует выработку гормона сна, а недосып — привычка, которая внешне сильно старит. Фото © shutterstock

Неужели у вас нет никакой возможности забыть про смартфон и заснуть без него? Из-за такой вредной привычки — ложиться в кровать с телефоном — можно легко заработать бессонницу. Голубой свет экрана прерывает производство мелатонина — гормона сна. А если не спать нормально, о какой красоте можно мечтать?

5. Касания лица

Звучит немного несерьёзно, но ваши постоянные касания лица только портят кожу. Почесали нос или щёку, от усталости потёрли виски или, что ещё хуже, после печатания на клавиатуре коснулись век? А теперь представьте, сколько микробов занесли на кожу такими простыми действиями. Потом не удивляйтесь, почему у вас снова и снова появляются воспаления и акне.

6. Питьё напитков через трубочку

Вредная привычка, которая формирует преждевременные морщинки, — пить напитки через трубочку. Фото © shutterstock

В некоторых ситуациях трубочка необходима: она поможет не испачкаться, если пьёте на ходу, например. Но лучше не баловаться ею на регулярной основе. Почему? Вы замечали, что, используя трубочку, вытягиваете губы? Такая антизарядка провоцирует появление преждевременных морщин вокруг рта и, в частности, на самих губах.

7. Увлечение жевательной резинкой

Как и в случае с трубочкой, в такой привычке есть свои подводные камни. Освежить дыхание можно и другими способами, а вот на выравнивание прикуса и лечение желудка уйдёт много времени и денег. Жуя жвачку, вы провоцируете выработку желудочного сока, потому что рефлексы в организме говорят следующее: "Поступает еда, готовься переваривать". Но пищи нет, мозг оказался в дураках, а желудок от кислоты пострадал. Ещё один минус — появление морщин в уголках рта из-за активной мимики в процессе.

8. Обиды и злость на других