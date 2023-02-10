3 вещи, которым каждые бабушка и дедушка должны научить внуков
Роль строгих взрослых отдана родителям, а вы учите ребёнка исследовать мир детским способом — через игру и беззаботность. Но не забывайте о правилах воспитания, установленных мамой и папой внучат.
Чему каждые бабушка и дедушка должны научить внуков, рассказала психолог Ирина Ульянова в беседе с "Лайф.ру". Обложка © Shutterstock
Бабушкам и дедушкам зачастую проще найти общий язык с внуками, чем родителям с детьми. У стариков есть опыт в воспитании малышей и подростков, собственные ошибки уже пройдены, можно расслабиться. Это придаёт общению с внуками лёгкость и уверенность. Практикующий психолог Ирина Ульянова рассказала Лайфу, чему каждые бабушка и дедушка должны научить внучат.
Внуки зачастую открываются бабушкам и дедушкам больше, чем родителям. Я предлагаю вам сделать на это упор и научить внуков трём главным навыкам, которые стопроцентно пригодятся им в жизни
1. Обсуждайте с внуками, что происходит в их жизни
Слушайте внимательно, не оценивайте и не осуждайте. Ребёнку очень важно быть услышанным и знать, что его жизнь и каждое маленькое событие значимо для авторитетного взрослого. Когда ребёнок войдёт в период подросткового возраста, он перестанет делиться с родителями происходящим с ним. К сожалению, это часть взросления, и избежать её практически невозможно.
И если вы установили контакт и близость, внук пойдёт к вам — и вы поможете ему избежать неприятных и даже опасных ситуаций и решений. Ребёнку нужен авторитетный взрослый на его стороне, станьте им благодаря разговорам о его жизни и искреннему интересу к ней
2. Разговаривайте с внуками о чувствах, сомнениях, страхах
Ребёнок переживает все эмоциональные оттенки, поскольку в его жизни происходит огромное количество событий, но часто не может поделиться мыслями с родителями. Фото © Shutterstock
В жизни ребёнка происходит огромное количество событий, он переживает все эмоциональные оттенки и часто не может этим поделиться с мамой и папой, оберегая их от лишнего напряжения.
Если вы будете приветствовать разные эмоции и с поддержкой обсуждать его чувства, вы первыми узнаете, если что-то пойдёт не так, если ребёнок подвергнется оскорблениям в школе или попадёт в другие неприятные истории. То есть вы будете и поддержкой, и тем, кто сможет дать совет или даже вмешаться и изменить сложившуюся негативную ситуацию
3. Дурачьтесь и получайте от жизни удовольствие вместе с внуками
Бабушка и дедушка вполне могут помочь внукам исследовать мир детским способом — через игру, радость, беззаботность. Фото © Shutterstock
Роль строгих родителей, которые пестуют и взращивают серьёзного, ответственного человека, уже занята — это хорошая новость. Вам же можно взять на себя приятную функцию — быть живым и веселиться вместе с ребёнком. Будьте любопытными, помогайте внукам исследовать мир детским способом — через радость, беззаботность и игривость. В век больших возможностей, сотен кружков и развивашек так важно с детьми просто дурачиться и самому побыть ребёнком.
Однако есть правило, которое я должна вынести отдельно и заострить на нём внимание: важно помнить, что, несмотря на то что вы вырастили родителя вашего внука, нужно поддерживать именно те принципы и правила воспитания, которые установили мама и папа малыша
Для ребёнка очень важна определённость и однозначность — это помогает в становлении здоровой психики человека, подчеркнула психолог Ульянова. Расширяйте спектр навыков, но ни в коем случае не в противопоставление правилам и укладку жизни, которых придерживаются родители внука или внучки.
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