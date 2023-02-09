Чего мужчины боятся в отношениях больше всего: семь страхов, о которых все молчат

У всех людей, вступающих в отношения, присутствуют страхи, и это совершенно нормально. Они могут различаться, но смысл всегда один: переживания за стабильность, уют, комфорт и любовь в паре. Сталкиваются с ними и девушки, и парни. Вот только из-за стереотипов, укрепившихся в обществе, мужчины, боясь показаться слабыми, попросту не делятся сомнениями, держа их в секрете. Лайф собрал подборку самых распространённых опасений представителей сильного пола по поводу жизни в паре.

Мужчина боится не понравиться тёще

Один из самых распространённых мужских страхов — не понравиться матери избранницы. Фото © shutterstock

Начнём с самого распространённого страха, который испытывает чуть ли не каждый второй будущий муж, — боязнь не понравиться маме невесты. Думаете, что анекдоты про тёщ появились просто так? Парню неприятно осознавать, что родительница избранницы может быть настроена против него и, возможно, станет отговаривать дочь от отношений. Но похожий страх есть и у девушек. Потому совершенно нормально побаиваться не прийтись по вкусу родственникам второй половинки. Все же помнят историю Ромео и Джульетты и чем она закончилась?

У парня вызывает страх незапланированная беременность

Стать родителем — серьёзный шаг, к которому необходимо заранее подготовиться. Некоторые мужчины вообще не способны быть примерными отцами — здесь речь про обладателей определённых имён. В вопросах обзаведения потомством у каждого кавалера есть чёткий план, которому он следует. Потому незапланированная беременность благоверной и даже мысли о "залёте" очень пугают. Отчасти ещё и потому, что придётся максимально менять жизнь. А этого мужчины делать не очень любят.

Мужчина боится сделать предложение

Самый закоренелый — стереотип о том, что делать предложение обязан именно мужчина. А это, кстати, вызывает у многих представителей сильной половины человечества стресс и страх. Совершенно естественно под сильным давлением девушки испугаться и подумать, что он делает неправильный выбор, спешит. Парням ох как страшно показаться неловкими, получить отказ и даже просто быть в центре внимания в такой ответственный момент.

Страх контроля со стороны женщины

Из-за стереотипов или каких-то личных убеждений многие мужчины в отношениях боятся, как бы их женщины не превратились в надзирательниц. Фото © shutterstock

Есть ещё один страх у парней: они не хотят в глазах знакомых или друзей оказаться "под каблуком", потому контроль со стороны возлюбленной их нередко пугает. Многие повторяют, что им важна свобода действий в отношениях, а вечные женские вопросы по типу "С кем идёшь?", "Во сколько заканчиваешь?", "Позвонишь, когда доберёшься?" кажутся не заботой, а желанием посадить их на короткий поводок. Чтобы в паре не возникло недопонимания и ситуации "контролёр и подчинённый" следует с глазу на глаз обсудить эти моменты со второй половинкой.

Парню страшно оказаться не таким хорошим любовником, как предыдущий партнёр избранницы

Это нормально, что парни видят друг в друге соперников и пытаются соревноваться даже с бывшими партнёрами своих вторых половинок. Отсюда и страх не угодить в интиме, оказаться менее сексуальным, страстным или опытным по сравнению с эксом. Из-за неуверенности самого кавалера у него могут появиться подозрения: а не имитирует ли его женщина удовольствие. Чтобы точно убедиться, что всё в сексе устраивает, нужно просто поговорить: разобраться с предпочтениями, желаниями, границами дозволенного и даже фантазиями. Зная, что нравится избраннице и как помочь ей достичь оргазма, мужчина точно не будет плохим любовником.

Мужчина порой боится показать себя настоящего

Ещё один мужской страх: показать себя настоящего женщине и быть из-за этого отвергнутым. Фото © shutterstock

Каждый из нас боится осуждения со стороны любимого человека или общества. От представителей сильного пола в каких-то конкретных ситуациях ожидают определённых реакций. Например, достаточно неоднозначно многие люди относятся к мужским слезам. К тому же, как и женщине, кавалеру нужно время перед тем, как он будет готов полностью открыться, показать настоящего себя. Вдруг, узнав о его предпочтениях в музыке или любимом розовом цвете, девушка бросит, разочаровавшись? Именно из-за страха быть высмеянным мужчины иногда так сильно боятся раскрыться.

Парню страшно, что любимая будет несчастна