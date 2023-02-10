Эти 10 живых фотографий из СССР пробудят ваши детские воспоминания, о которых вы и не знали

Композитор, пианист, дирижёр и музыкальный педагог Дмитрий Борисович Кабалевский во время урока музыки в средней общеобразовательной школе № 209 Свердловского района. Москва, декабрь 1979 года.

Фото © ТАСС / Олег Иванов

Школьники, отдыхающие в пионерском лагере Магнитогорского металлургического комбината "Горное ущелье" на границе Челябинской области, у скалы Чёртов палец. Башкирская АССР, Август 1977 года.

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Депутат городского совета, учитель физкультуры средней школы № 11 О. А. Скворцов во время занятий в спортивном зале. Одинцово, октябрь 1976 года.

Фото © ТАСС / Виктор Кошевой

Репетиция хорового кружка в пионерском лагере "Журавлёнок" завода "Хроматрон". Московская область, лето 1976 года.

Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Алексеевна Кулакова во время раздачи автографов в ходе спортивных соревнований по зимним видам спорта "Праздник Севера". Мурманская область, март 1972 года.

Фото © ТАСС / Виктор Будан

Пионеры Соколовской средней школы у скульптурного портрета Отакара Яроша. Харьковская область, март 1968 года.

Фото © Фотохроника ТАСС / Татаренко А.

Дети, Дед Мороз и Снегурочка на новогоднем представлении в Кремлёвском дворце съездов в первый день зимних школьных каникул. Москва, декабрь 1970 года.

Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров

Министр народного образования Германской Демократической Республики Маргот Хонеккер во время посещения 2 "Б" класса московской школы № 134. Москва, март 1973 года.

Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

XVI съезд профсоюзов СССР. Съезд приветствуют пионеры и школьники столицы. Москва, март 1977 года.

Фото © ТАСС / Иванов Олег

Школьники на прогулке у нового Дворца пионеров. Омск, июнь 1978 года.