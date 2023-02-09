Сбежавший из России в США внук Пугачёвой Никита Пресняков отрёкся от семьи, сменив фамилию

В звёздной семье Пресняковых, похоже, произошёл раскол: сын Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте Никита, осенью 2022-го сбежавший из России в США вскоре после начала мобилизации, взял псевдоним. Вероятно, молодой человек не хочет, чтобы его имя как-то намекало на происхождение, потому теперь представляется коллегам как Nick Pres.

Никита, который называет себя клипмейкером, актёром и вокалистом, похвастался, что поработал режиссёром в паре с Дэймоном Эллиотом: снял клип на песню Peace Like a River Долли Партон и Дайон Уорвик. "Снял клип легендам и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это всё происходит со мной", — поделился Пресняков с подписчиками, показав скриншот публикации одного из западных порталов. Свой новый псевдоним внук Аллы Пугачёвой обвёл в кружок.

Покинувший Россию внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков теперь работает под псевдонимом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / npresnyakov