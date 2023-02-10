10 питомцев, которых хозяева подстригли так, что тут же об этом пожалели

"Пришлось побриться, а то шерсть уже начала скатываться", — militantomg.

Фото © Reddit / militantomg

"Пушистый корги, которого грумер побрил по ошибке", — dhdhk.

Фото © Reddit / dhdhk

"Ветеринар сказал, что мою девочку нужно побрить, чтобы избавиться от колтунов. Оставила её грумеру, и вот что мне вернули. Выглядит мило, но сегодня ночью буду спать с приоткрытыми глазами", — stoptouchingmeelmo_.

Фото © Reddit / stoptouchingmeelmo_

"Ничего необычного. Просто лама, которую побрили", — Ninjacunthole.

Фото © Reddit / Ninjacunthole

"Познакомьтесь с Такером, которого мы взяли из приюта", — bcjh.

Фото © Reddit / bcjh

"Дейзи тяжело переживает из-за летней стрижки", — torode.

Фото © Reddit / torode

"Сбрили всё, кроме мордочки. Ну и видок", — your_dunkle_sans101.

Фото © Reddit / your_dunkle_sans101

"Ветеринарам пришлось побрить мою кошку. Вот в каком виде я забрала её из клиники", — chirpyburpy.

Фото © Reddit / chirpyburpy

"Что ж, моя подруга побрила кошку... Хвостатая не в восторге", — yrraharry.

Фото © Reddit / yrraharry

"Пришла забирать собаку из парикмахерской и чуть не умерла со смеху. Видимо, мы с грумером друг друга недопоняли", — phoriaa.