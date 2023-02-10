10 питомцев, которых хозяева подстригли так, что тут же об этом пожалели
Стрижки — дело стрессовое что для людей, что для питомцев. Никто не хочет ещё несколько недель после посещения салона ходить как местный дурачок. Собрали 10 уже не таких пушистых фотографий.
"Пришлось побриться, а то шерсть уже начала скатываться", — militantomg.
Фото © Reddit / militantomg
"Пушистый корги, которого грумер побрил по ошибке", — dhdhk.
Фото © Reddit / dhdhk
"Ветеринар сказал, что мою девочку нужно побрить, чтобы избавиться от колтунов. Оставила её грумеру, и вот что мне вернули. Выглядит мило, но сегодня ночью буду спать с приоткрытыми глазами", — stoptouchingmeelmo_.
Фото © Reddit / stoptouchingmeelmo_
"Ничего необычного. Просто лама, которую побрили", — Ninjacunthole.
Фото © Reddit / Ninjacunthole
"Познакомьтесь с Такером, которого мы взяли из приюта", — bcjh.
Фото © Reddit / bcjh
"Дейзи тяжело переживает из-за летней стрижки", — torode.
Фото © Reddit / torode
"Сбрили всё, кроме мордочки. Ну и видок", — your_dunkle_sans101.
Фото © Reddit / your_dunkle_sans101
"Ветеринарам пришлось побрить мою кошку. Вот в каком виде я забрала её из клиники", — chirpyburpy.
Фото © Reddit / chirpyburpy
"Что ж, моя подруга побрила кошку... Хвостатая не в восторге", — yrraharry.
Фото © Reddit / yrraharry
"Пришла забирать собаку из парикмахерской и чуть не умерла со смеху. Видимо, мы с грумером друг друга недопоняли", — phoriaa.
Фото © Reddit / phoriaa