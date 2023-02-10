Фургала приговорили к 22 годам строгого режима
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Люберецкий суд вместе с присяжными признал его виновным по делу об организации двух убийств и одного покушения. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Реакция Сергея Фургала на приговор. Видео © LIFE
Фургала обвиняли в заказном убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского. Кроме того, по версии следствия, в угоду коммерческим интересам Фургала был убит ещё один местный житель — Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель экс-губернатора.
На суде прокурор заявил, что для Фургала было нормой "съездить на стрелку", а его главной целью было заработать деньги любой ценой. По подозрению в организации убийств Сергея Фургала задерживали ещё в 2004 году. Однако его почти сразу отпустили — якобы из-за отсутствия доказательств. Следствие считает, что тогда Фургал мог оказывать давление на сотрудников полиции.
После ареста Фургала в 2020 году в Хабаровском крае прошли массовые беспорядки, а мать убитого Романа Сандалова заявила Лайфу, что для неё суд над экс-губернатором — это настоящая награда за долгие годы борьбы за справедливость. Подробнее о деле Фургала Лайф писал здесь, здесь и здесь.
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