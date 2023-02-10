Фургала приговорили к 22 годам строгого режима

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Люберецкий суд вместе с присяжными признал его виновным по делу об организации двух убийств и одного покушения. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Реакция Сергея Фургала на приговор. Видео © LIFE

Фургала обвиняли в заказном убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского. Кроме того, по версии следствия, в угоду коммерческим интересам Фургала был убит ещё один местный житель — Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель экс-губернатора.