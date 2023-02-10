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10 февраля, 09:25

Небензя рассказал, что России не дали экспортировать ни "зёрнышка" по продуктовой сделке

Россия пока не смогла экспортировать ни "зёрнышка" в рамках продуктовой сделки, которую 22 июля 2022 года подписали представители Москвы, Анкары, Киева и ООН. Генеральные лицензии, оформляемые Западом на российские товары, оказались бутафорией и не позволили на деле экспортировать отечественную продукцию, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"За уже более чем полгода действия меморандума Россия – ООН по этой линии не было отправлено ни одного зёрнышка и почти ничего из удобрений. И это несмотря на спрос и необходимость в российской продукции, что признают все", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

Поставкам всё ещё создают непреодолимые препятствия незаконные односторонние санкции Запада. А выданные на российское зерно и удобрения разрешения — это бутафория. Псевдоизъятия и генеральные лицензии Запада в действительности никоим образом не гарантируют свободу действий в деловой среде, подчеркнул Небензя.

В Египет пришло судно с российским зерном

В Египет пришло судно с российским зерном

А ранее стало известно, что Турция купила партию российского зерна за рубли. По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, на данный момент рассматривается возможность такой же оплаты с Египтом. Она указала, что расчёты в национальных валютах не стали системными в России, однако это является трендом.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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